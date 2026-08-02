Cầu thủ Lào cứ ra sân là nhận thẻ đỏ, phản lưới

(VTC News) -

Sự xuất hiện của ông Vladica Grujic - huấn luyện viên châu Âu giàu kinh nghiệm mang đến những hy vọng cho bóng đá Lào. Thực tế, đội tuyển xứ triệu voi để lại dấu ấn mạnh mẽ tại ASEAN Cup 2024 và thế hệ cầu thủ này vẫn tiếp tục chinh chiến ở giải đấu vào năm 2026.

Tuy nhiên, đội tuyển Lào đã thua 3 trận và bị loại sớm khi vòng bảng vẫn còn một lượt nữa. Về mặt kết quả, không nhiều người bất ngờ khi Damoth Thongkhamsavath và đồng đội phải rời cuộc chơi. Nhưng cách họ để thua các đối thủ mới là điều khiến nhiều cổ động viên vừa tức giận, vừa nuối tiếc.

Viengxay Sydavong hai lần phản lưới nhà trong hai trận.

Đội tuyển Lào là tập thể duy nhất ở ASEAN Cup 2026 có cầu thủ đá 2 trận nhận 2 thẻ đỏ trực tiếp và một người khác hai lần vào sân thì phản lưới nhà cả hai lần.

Ở trận thua 1-4 trước Philippines ngay trên sân nhà, tấm thẻ đỏ tai hại của Phetdavanh Somsanid phá hỏng giấc mơ của chủ nhà. Damoth Thongkhamsavath - cầu thủ Việt kiều đang thi đấu cho Đông Á Thanh Hóa tại V.League ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 7. Cách Lào thi đấu cũng khiến nhiều người có thể kì vọng về bất ngờ.

Nhưng chỉ 7 phút sau, Phetdavanh Somsanid phải nhận thẻ đỏ rất đáng trách. Trung vệ này vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết với Gayoso (Philippines). Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng khi tham khảo công nghệ VAR, ông rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Lào. Các vị vua áo đen này đánh giá rằng pha va chạm có thể gây nguy hiểm cho Gayoso.

Đội tuyển Lào vẫn có thể cầm cự hết 45 phút đầu tiên. Nhưng sang hiệp 2, họ vỡ vụn trước sức ép của Philippines và thua 4 bàn liên tiếp. Somsanid mới chỉ trở lại sau án treo giò một trận. Anh mới nhận thẻ đỏ trong ngày ra quân trước Thái Lan.

Trong các bàn thua của Lào, có một tình huống đến từ cú đá phản lưới nhà của Sydavong. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai cầu thủ này đá phản lưới nhà tại ASEAN Cup 2026. Anh làm điều tương tự trong màn đối đầu với Malaysia.

Đội tuyển Lào chỉ có một người duy nhất ghi bàn là Damoth Thongkhamsavath. Cầu thủ này sẽ trở lại tập luyện cùng Thanh Hóa sau khi kết thúc ASEAN Cup 2026.