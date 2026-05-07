Doanh nhân Đoàn Văn Bình và chiêm nghiệm ở Nam Cực gợi mở cách hành xử với thiên nhiên

Ngày 7/5 tại Hà Nội, TS, LS. Đoàn Văn Bình - Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn CEO ra mắt cuốn sách song ngữ Từ Việt Nam đến 90° Nam (From Vietnam to South Pole), đánh dấu ấn phẩm thứ bảy trong tủ sách cá nhân của ông. Cuốn sách gồm 495 trang được thiết kế song ngữ Việt - Anh.

Từ Việt Nam đến 90° Nam ghi lại hành trình chinh phục Cực Nam Địa lý - nơi có môi trường khắc nghiệt bậc nhất hành tinh với nhiệt độ âm sâu, gió katabatic lạnh cắt da và không gian bang trắng xóa gần như vô tận. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị đặc biệt của cuốn sách không nằm ở yếu tố khám phá địa lý, mà ở chiều sâu chiêm nghiệm được hình thành trong suốt hành trình ấy.

Tác giả Đoàn Văn Bình chia sẻ về cuốn sách "Từ Việt Nam đến 90° Nam".

Tác giả Đoàn Văn Bình chia sẻ ông viết cuốn sách này không phải để kể rằng mình đã đi xa bao nhiêu, mà để chia sẻ cảm giác khi con người chạm đến giới hạn của nhận thức, và từ đó quay về với trách nhiệm lớn hơn.

Cuốn sách không xây dựng hình ảnh một người “chinh phục” thiên nhiên, mà khẳng định tinh thần sống tương thuộc, khiêm nhường trước tự nhiên. Theo tác giả, ở Nam Cực, thiên nhiên không thù địch. Nó chỉ không khoan nhượng. Câu chữ ngắn gọn ấy hàm chứa triết lý sâu sắc về sự sẵn sàng đối diện với thách thức, kỷ luật và tinh thần tuân thủ - những giá trị cốt lõi không chỉ trong thám hiểm mà cả trong quản trị hiện đại.

Biến đổi khí hậu và trách nhiệm công dân toàn cầu

Điểm nổi bật của cuốn sách là khả năng kết nối trải nghiệm cá nhân với các vấn đề toàn cầu. Nam Cực không chỉ được nhìn như điểm đến biểu tượng thuần tự nhiên - nơi không thuộc về ai, về quốc gia nào, mà còn như trung tâm điều hòa khí hậu của Trái đất. Tác giả dành nhiều dung lượng phân tích vai trò của khối băng Nam Cực đối với mực nước biển toàn cầu, và những hệ lụy dài hạn đối với các quốc gia ven biển.

Ở góc độ du lịch, tác phẩm góp thêm tiếng nói về loại hình du lịch thám hiểm - nơi con người không chỉ tiêu dùng trải nghiệm, mà học cách tôn trọng tự nhiên, hiểu rõ giới hạn của mình và nhận thức sâu hơn về Trái đất. Nam Cực hiện lên như một “phòng thí nghiệm sống” về kỷ luật, sự tuân thủ và tính chính xác - những yếu tố không thể thiếu trong quản trị hiện đại.

Cuốn sách “Từ Việt Nam đến 90° Nam” của tác giả Đoàn Văn Bình.

Tại điểm nơi trục Trái Đất đi qua, tác giả nhìn thấy tiềm năng rất lớn của Nam Cực, đồng thời cũng nhìn thấy Trái Đất ở trạng thái mong manh nhất của nó.

Tác giả viết: “Nam Cực không yêu cầu chúng ta phải có mặt. Nhưng tương lai của Việt Nam thì có. Việc cử các nhà khoa học Việt Nam đến Nam Cực không phải là hành động mang tính biểu tượng. Đó là tuyên bố trách nhiệm, rằng Việt Nam không chỉ quan tâm đến phát triển trước mắt mà sẵn sàng đầu tư vào tri thức, vào dự báo dài hạn và vào vị thế của mình trong cộng đồng khoa học toàn cầu.

Từ Việt Nam đến Cực Nam Địa lý là hành trình rất xa. Nhưng từ nhận thức đến hành động, đôi khi chỉ cần một quyết định đúng lúc. Và tôi tin rằng đã đến lúc Việt Nam bắt đầu hành trình đó, không phải bằng những bước đi lớn mà bằng những bước đi đúng hướng và kịp thời. Nam Cực không chờ chúng ta nhưng dữ liệu từ Nam Cực sẽ quyết định cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai.

Đứng tại điểm 90° Nam, tôi tự hào vì dòng máu Việt trong tim mình. Một dân tộc nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, luôn biết hy sinh cái tôi cá nhân vì đại cuộc. Tôi tin rằng với đức tính chăm chỉ và lòng yêu nước nồng nàn, con cháu của các Vua Hùng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ không chỉ chinh phục những đỉnh cao địa lý mà còn tiên phong trong những sứ mệnh toàn cầu vì hành tinh xanh”.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, Nam Cực mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Đó là biểu tượng của khát vọng vươn ra toàn cầu, chinh phục mặt đất, tầng sâu, tầng cao. Tác giả khẳng định một điều giản dị nhưng đầy tự tin: Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra những không gian xa nhất của thế giới, với tư thế bản lĩnh, tri thức và trách nhiệm.

Từ hành trình cá nhân đến hành động vì cộng đồng

Theo công bố của tác giả, toàn bộ thu nhập từ việc phát hành sách (sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, phí theo quy định) sẽ được dành để ủng hộ các quỹ từ thiện. Ngay tại sự kiện, những vật dụng mà tác giả đã mang vạn dặm theo trong hành trình đến Nam Cực - các kỷ vật gắn với điều kiện khắc nghiệt sâu bên trong Nam Cực đã được đưa ra đấu giá trong sự hưởng ứng tích cực của khách mời tham dự.

Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá cùng với sự đóng góp trực tiếp tại buổi lễ đã được TS, LS. Đoàn Văn Bình trao tặng 1 tỷ đồng cho quỹ "Ngày mai tươi sáng". Hành động ấy là sự cụ thể hóa thông điệp xuyên suốt của cuốn sách: khám phá thế giới không phải để chinh phục, mà để nhận thức sâu hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong một thế giới liên kết chặt chẽ, nơi mỗi hành động cá nhân đều có thể tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng.

Cách đây vài năm, tác giả đã ra mắt cuốn sách Thế giới trong mắt tôi. Mọi thu nhập của cuốn sách và sự ủng hộ của Tập đoàn CEO và các nhà hảo tâm đã đóng góp cho quỹ trên 1 tỷ đồng.

TS, LS. Đoàn Văn Bình trao tặng 1 tỷ đồng cho quỹ "Ngày mai tươi sáng".

Chia sẻ về cuốn sách, TS. Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam viết: “Trong chiến lược phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế, những ấn phẩm như cuốn sách này có ý nghĩa tích cực trong việc lan tỏa tinh thân khám phá, nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm và khẳng định hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu khát vọng vươn ra thế giới”.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books nhấn mạnh: “Điều làm tôi trân trọng cuốn sách này là cấu trúc tư duy của tác giả. Đây là một tác phẩm được viết bằng trải nghiệm thực địa, nhưng được nâng đỡ bởi nền tảng tri thức và hệ quy chiếu toàn cầu. Nó không khuyến khích người đọc đi Nam Cực, mà khuyến khích họ suy nghĩ lớn hơn”.

Theo ông, việc thiết kế sách song ngữ Việt - Anh không chỉ mở rộng đối tượng độc giả, mà còn thể hiện tinh thần hội nhập và khát vọng đưa câu chuyện Việt Nam ra không gian quốc tế, nơi những trải nghiệm của một doanh nhân Việt có thể trở thành một phần của đối thoại toàn cầu về môi trường, quản trị và trách nhiệm xã hội.

Doanh nhân, TS. LS. Đoàn Văn Bình sinh năm 1971 tại thôn Cát Thường, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình. Ông là nhà sáng lập, chủ tịch Tập đoàn CEO (CEO GROUP); Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA); Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU); Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Song song với hoạt động quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu, phản biện chính sách, Đoàn Văn Bình còn là một người say mê khám phá thế giới. Ông là một trong số ít người Việt Nam đã đặt chân tới 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với ông, đi không phải là vui chơi, mà có mục đích rõ ràng: học tập. Trong nhiều năm hoạt động, ông theo đuổi tư duy phát triển bền vững, nhấn mạnh mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và hạnh phúc con người. Những đóng góp của ông đã được ghi nhận bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.