CSGT Hà Nội xử lý loạt tài xế cố tình vượt rào chắn khi đi qua đường sắt

(VTC News) -

Theo Phòng CSGT Hà Nội, thời gian qua, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vượt rào chắn khi đi qua đường ngang trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

CSGT ghi hình xe vi phạm.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, Phòng CSGT chỉ đạo các Đội địa bàn tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nhiều trường hợp xe máy vi phạm bị phát hiện, xử lý sáng 27/2.

Ghi nhận trong ngày 27/2, Đội CSGT Đường bộ số 14 (Phòng CSGT) phối hợp với Đội CSGT Đường sắt số 1 Phòng hướng dẫn, Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên tuyến Giải Phóng - Ngọc Hồi.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành tín hiệu đèn, rào chắn tại các đường ngang có mật độ phương tiện cao. Qua kiểm tra đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu là hành vi cố tình vượt rào chắn khi đèn đỏ đã bật sáng.

Hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển hoặc khi đèn đỏ đã bật sáng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lúc 10h30 cùng ngày, tại vị trí nêu trên, tổ công tác phát hiện chị B.T.H.L (SN 1974, trú tại Hà Nội) lái ô tô biển kiểm soát 30H-724xx vi phạm với hành vi tương tự.

Trước đó, hồi 8h40 tại đường ngang Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ (xã Thanh Trì), tổ công tác phát hiện anh N.Đ.A (SN 1992, trú tại Hà Nội) đi xe máy biển kiểm soát 29M1-784xx có hành vi vượt rào chắn khi đèn đỏ bật sáng.

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng, người điều khiển mô tô, xe gắn máy có hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển hoặc khi đèn đỏ đã bật sáng sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt đường sắt cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không vì vội vàng mà vi phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Khoảng 19h51 ngày 25/2, tàu SE3 (kéo theo 14 toa phía sau) đi theo chiều Văn Điển - Thường Tín (Hà Nội). Khi tới điểm giao nhau với đường ngang, tàu SE3 va chạm với ô tô tải gắn biển số 29H-792.xx do anh N.V.T. (SN 1974, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô tử vong tại chỗ. Người bị thương là anh Đ.N.H. (SN 1985, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội), được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết toàn bộ hành khách trên tàu và lái tàu không xảy ra thương vong. Ngành đường sắt đã bố trí phương án chuyển tiếp hành khách bằng tàu khác để tiếp tục hành trình, hạn chế ảnh hưởng đến lịch chạy tàu.