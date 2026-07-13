(VTC News) -

Electra, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng sạc xe điện (EV) hàng đầu nước Pháp, cho biết đã mở rộng ứng dụng sạc xe của hãng thành nền tảng sạc xuyên biên giới, kết nối khoảng 800.000 điểm sạc công cộng trên khắp châu Âu.

Hạ tầng sạc phủ rộng giúp người dùng xe điện châu Âu di chuyển ngày càng thuận tiện. (Ảnh: Electra)

Trước đây, ứng dụng Electra chủ yếu hỗ trợ các trạm sạc nhanh do riêng hãng vận hành. Cuối năm 2025, nền tảng này bắt đầu tích hợp thêm mạng lưới của các đối tác thuộc ChargeLeague như Ionity, Fastned và Atlante.

Hiện nay, người dùng có thể tìm kiếm, định vị và kích hoạt cả các điểm sạc của nhiều nhà khai thác khác thông qua cùng một ứng dụng.

Theo Electra, việc mở rộng này đánh dấu bước chuyển từ một nhà vận hành trạm sạc sang nhà cung cấp dịch vụ sạc điện (eMobility Service Provider - eMSP), cho phép tài xế truy cập hàng trăm nghìn điểm sạc công cộng trên khắp châu Âu mà không cần cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau.

Tuy nhiên, giá sạc vẫn phụ thuộc vào từng nhà khai thác. Electra cho biết mức phí sẽ được hiển thị trước khi người dùng bắt đầu phiên sạc và không phát sinh phụ phí. Khảo sát trên ứng dụng cho thấy sự chênh lệch khá lớn giữa các mạng lưới.

Tại Đức, giá sạc của Mer là 0,71 euro/kWh (1 euro tương đương hơn 30.000 đồng), Shell và EnBW cùng ở mức 0,79 euro/kWh, EWE Go là 0,84 euro/kWh, trong khi Aral lên tới 0,96 euro/kWh.

Đối với các trạm sạc do Electra vận hành, người dùng không đăng ký gói thuê bao vẫn trả 0,54 euro/kWh khi thanh toán qua ứng dụng hoặc 0,69 euro/kWh nếu thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới, Electra cũng giới thiệu thẻ sạc RFID của riêng mình. Người dùng không đăng ký thuê bao có thể mua thẻ với giá 4,99 euro, trong khi khách hàng đăng ký dịch vụ được cấp miễn phí. Trước đó, hãng chủ yếu sử dụng hình thức xác thực thông qua ứng dụng.

Một tính năng mới khác là Autocharge, cho phép xe tự động xác thực và bắt đầu sạc ngay khi cắm vào trạm mà không cần thao tác trên ứng dụng. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động với các mẫu xe sử dụng mã định danh phương tiện (VID) cố định. Một số hãng xe sử dụng VID ngẫu nhiên nên chưa tương thích với hệ thống.

Electra cũng nâng cấp chức năng điều hướng trong ứng dụng. Thay vì chỉ hiển thị các điểm sạc gần nhất, thuật toán mới sẽ phân tích công suất sạc, tình trạng hoạt động theo thời gian thực, độ tin cậy của trạm, vị trí và giá sạc để đề xuất lựa chọn phù hợp nhất.

Người dùng có thể ưu tiên tiêu chí như giá, khoảng cách hoặc tốc độ sạc, đồng thời nhận gợi ý thay thế nếu điểm sạc dự kiến đang kín chỗ.

Ngoài ra, công cụ lập lộ trình của ứng dụng cũng tích hợp các điểm dừng sạc vào hành trình, hỗ trợ cả nhu cầu đi lại hằng ngày, du lịch và công tác.

Bên cạnh việc mở rộng nền tảng số, Electra tiếp tục đầu tư hạ tầng sạc tại Đức. Đầu tháng 7, công ty khai trương trung tâm sạc nhanh đô thị lớn nhất của mình tại nước này ở thành phố Hanover. Cơ sở mới có 14 điểm sạc thuộc 7 trạm, mỗi trạm đạt công suất tối đa 400 kW và được đặt tại khu vực trung tâm thành phố.

Electra hiện vận hành gần 700 trung tâm sạc với khoảng 4.000 điểm sạc tại 10 quốc gia. Công ty đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 15.000 điểm sạc nhanh vào năm 2030.