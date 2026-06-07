Ngôi sao Iraq tham dự World Cup 2026 bị kiểm tra 7 tiếng ở sân bay Mỹ

(VTC News) -

Reuters dẫn lời quan chức thể thao Iraq cho biết tiền đạo Aymen Hussein đội tuyển Iraq đã bị giữ lại gần 7 giờ để thẩm vấn tại sân bay O'Hare ở Chicago. Vụ việc xảy ra ngay khi đội tuyển Iraq đến Mỹ ngày 6/6. Aymen Hussein sau đó được phép nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia đi cùng đội tuyển lại không được phép vào nước này.

Theo quan chức Iraq, Aymen Hussein bị kiểm tra điện thoại khi anh làm thủ tục nhập cảnh. “Nhiếp ảnh gia của đội tuyển, Talal Salah, bị giữ lại hơn 10 giờ, cũng trải qua quá trình kiểm tra điện thoại tương tự trước khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ”, nguồn tin cho biết thêm.

Aymen Hussein bị giữ lại gần 7 giờ để thẩm vấn tại sân bay O'Hare ở Chicago. (Ảnh: Reuters)

Chân sút 30 tuổi là người góp công lớn giúp Iraq giành vé dự World Cup 2026. Trên hàng công, Hussein là niềm hy vọng lớn của Iraq, bên cạnh Ali Al-Hamadi đang chơi cho Ipswich Town cùng các tài năng trẻ Ali Jassim và Youssef Amyn.

Liên đoàn Bóng đá Iraq và Aymen Hussein chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Trong khi đó, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng chưa phản hồi các đề nghị bình luận liên quan vụ việc.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đông đảo người hâm mộ Iraq đã có mặt từ sáng sớm tại sân bay để chào đón đội tuyển. Nhiều người mang theo cờ Iraq và xin chụp ảnh cùng các cầu thủ.

World Cup 2026 đánh dấu lần đầu Iraq trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ lần tham dự duy nhất cách đây 40 năm. Tại World Cup 2026, Iraq nằm ở bảng I cùng Pháp, Senegal và Na Uy.