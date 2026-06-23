Nền tảng du lịch tích hợp GPS và AI check-in giành quán quân IC Innovator 2026

(VTC News) -

Vượt qua hơn 30 đội thi đến từ hơn 20 trường đại học trên cả nước, đội TENTEN đã giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi Khởi nghiệp Truyền thông quốc tế IC Innovator 2026 với dự án POLAXIS - nền tảng du lịch tương tác tích hợp GPS, AI check-in và hệ thống nội dung đa ngôn ngữ kết nối với hệ sinh thái local brands (doanh nghiệp địa phương).

Cuộc thi do Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức. Với chủ đề “The Culture SourceCode - Mã nguồn Văn hóa Việt”, IC Innovator 2026 hướng tới tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông và công nghiệp văn hóa, góp phần đưa các giá trị Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua công nghệ và các hình thức trải nghiệm mới.

Đội TENTEN giành giải Quán quân cuộc thi IC Innovator 2026.

Lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi quy tụ hơn 30 đội thi đến từ hơn 20 trường đại học. Sáu đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết đến từ Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các dự án mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam, từ game tích hợp thực tế ảo (VR), WebAR, công nghệ trình chiếu 4D đến các sản phẩm board game tương tác và sách truyện VR.

Phần thuyết trình của dự án POLAXIS.

Bạn Đỗ Đức Minh, Giám đốc Công nghệ của POLAXIS, chia sẻ dự án đã ứng dụng AI giúp cải thiện hiệu suất thực hiện cũng như nâng cao trải nghiệm của khách du lịch. "Nhóm đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và GPS để xác định việc người dùng có mặt tại địa điểm du lịch, cùng với hợp tác B2B (với các doanh nghiệp tại địa phương), mang tới trải nghiệm thú vị nhờ những "deal" độc quyền thay vì chỉ mua vé vào cửa đơn thuần", Minh cho biết.

ThS. Nguyễn Lương Diệu An - Phó trưởng ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi - đánh giá đội POLAXIS đã mang yếu tố văn hóa vào hình thức game tương tác mới lạ, khi du khách có thể vừa chơi, vừa tìm hiểu văn hóa Việt Nam và các địa điểm du lịch có thể được quảng bá một cách hấp dẫn.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - đơn vị bảo trợ chuyên môn IC Innovator 2026 - nhận định: “Cuộc thi góp phần hiện thực hóa chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về tinh thần quốc gia khởi nghiệp. Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là hai vế không thể tách rời; muốn đổi mới sáng tạo thành công và bứt phá, nguồn lực quyết định chính là tinh thần dấn thân, dám khởi nghiệp".

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Cùng với tinh thần hỗ trợ các dự án, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, cho biết đơn vị sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng các đội thi trong suốt quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm, đề xuất triển khai chương trình ươm tạo kéo dài 6 tháng dành cho các nhóm xuất sắc.

Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Bên cạnh giải quán quân của TENTEN, đội Dấu Việt Du Ký giành giải á quân với dự án chuỗi boardgame giáo dục về văn hóa và di sản Việt Nam, trong khi HERISTAGE đạt giải quý quân với nền tảng giáo dục giải trí về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam.

IC Innovator quy tụ nhiều đội thi với các ý tưởng sáng tạo.

BTC IC Innovator cho biết cuộc thi không chỉ là một cuộc thi học thuật mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người trẻ hiện thực hóa các ý tưởng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, tạo cầu nối giữa văn hóa, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.