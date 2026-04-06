NASA hé lộ hình ảnh 'vùng đất bí ẩn' trên Mặt Trăng từ tàu Artemis II

Bức ảnh được NASA chia sẻ trên fanpage, cho thấy lưu vực Orientale - lưu vực va chạm đa vòng - lưu vực rộng 600 dặm (khoảng 152 km) trước đây chỉ được nhìn thấy bởi các tàu thăm dò robot.

Tàu Artemis II ghi lại được toàn cảnh hiếm hoi của lưu vực Orientale trên Mặt Trăng. (Ảnh: NASA)

Những bức ảnh chụp từ tàu vũ trụ Orion, được công bố khi các phi hành gia chuẩn bị cho chuyến bay ngang qua Mặt Trăng kéo dài 6 giờ vào ngày 6/4 để nghiên cứu các đặc điểm địa chất bằng cả máy ảnh và mắt thường.

Nhiệm vụ này đánh dấu lần đầu tiên con người rời khỏi quỹ đạo Trái Đất tầm thấp kể từ Apollo 17 năm 1972, phá vỡ nhiều kỷ lục về khoảng cách trên đường đi.

Ngày 4/4, trạm kiểm soát sứ mệnh gửi cho phi hành đoàn danh sách cuối cùng về các đặc điểm bề mặt Mặt Trăng. Nhóm khoa học chỉ định các mục tiêu này để quan sát và chụp ảnh trong chuyến bay ngang qua. Danh sách gồm 30 mục tiêu cần thăm dò, trong đó có lưu vực Orientale.

NASA cho biết, lưu vực Orientale thường được sử dụng làm cơ sở để so sánh với các miệng hố va chạm khác trên các hành tinh đá, bao gồm cả Sao Thủy và Sao Diêm Vương.

Kelsey Young, nhà khoa học trưởng của sứ mệnh Artemis II, nhấn mạnh các báo cáo của phi hành gia là "vô giá". Chuyến bay ngang qua của sứ mệnh Artemis II mang đến cơ hội hiếm hoi để thu thập dữ liệu hình ảnh có thể tiết lộ những hiểu biết mới về địa chất và sự tiến hóa bề mặt của Mặt Trăng.

Từ cửa sổ của tàu Orion, phi hành đoàn quan sát được các biển, lưu vực và miệng hố trên Mặt Trăng, nơi mà con người hiếm khi hoặc chưa bao giờ nhìn thấy trực tiếp, bao gồm cả vành đai có độ phản xạ cao đặc trưng của lưu vực Imbrium.

Christina Koch, một trong bốn phi hành gia trên Artemis II, chia sẻ Mặt Trăng "trông rất khác" so với khi quan sát từ Trái Đất. Những mô tả trực tiếp như vậy kèm các bản ghi hình ảnh, cung cấp cho giới nghiên cứu những chi tiết tinh tế về độ sáng, kết cấu và bối cảnh địa chất.

Ngày 6/4, chuyến bay ngang qua Mặt Trăng ở độ cao khoảng hơn 6.400 km - 10.300 km so với bề mặt, cho phép phi hành đoàn chụp ảnh độ phân giải cao và thực hiện các quan sát địa chất theo thời gian thực về các đặc điểm của Mặt Trăng.

Phi hành đoàn sẽ nhìn thấy toàn bộ đĩa Mặt Trăng, bao gồm cả các vùng cực, đồng thời chứng kiến ​​nhật thực từ không gian sâu thẳm. Những quan sát này sẽ cung cấp thông tin cho các sứ mệnh Artemis trong tương lai và có thể giúp tinh chỉnh hiểu biết khoa học về thành phần và lịch sử của Mặt Trăng.