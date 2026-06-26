Nắng nóng 40 độ C, người dân miền Trung đổ ra biển giải nhiệt

Lượng khách đổ về biển đông khiến các nhà hàng, quán ăn ven biển ở Quảng Trị cũng luôn chật kín khách. “Tất cả các mặt hàng từ nước uống, dịch vụ cho đến hải sản tươi sống đều được niêm yết giá công khai, rõ ràng tại bảng hiệu và thực đơn. Tuyệt đối không có chuyện thấy khách đông hay khách ngoại tỉnh mà tự ý nâng giá, chặt chém. Ban quản lý và chính quyền kiểm tra việc này rất gắt gao, nhà nào làm bậy là bị phạt và đình chỉ kinh doanh ngay”, chị Trương Thị BíchThùy (chủ một nhà hàng ven biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị chia sẻ).