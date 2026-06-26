Nắng như đổ lửa, dân Huế đổ xô về các bãi biển ven đô thị 'giải nhiệt'
Những khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ bên trong Kinh thành Huế
Khu vực nằm sát cửa Chánh Tây (Kinh thành Huế) là nơi nghi 15 liệt sĩ bộ đội ta bị chôn lấp trong hố bom sâu gần 3 mét.
Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Vinamilk hỗ trợ 60.000 sản phẩm dinh dưỡng, góp phần chăm lo sức khỏe cho các đại biểu, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Ngắm 'cung điện thạch nhũ' trong lòng hang động mới được phát hiện ở Quảng Trị
Toàn bộ 3.000m chiều dài hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn, có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m sừng sững giữa lòng hang.
Nắng nóng 40 độ C, người dân miền Trung đổ ra biển giải nhiệt
Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C khiến người dân miền Trung đổ xô tìm điểm "giải nhiệt" khiến các bãi biển ven trung tâm luôn ken đặc người.
Mưa lớn dồn dập, 3 nhà máy thủy điện ở Cao Bằng khẩn cấp xả lũ
Trước tình trạng mưa lớn diện rộng khiến nước sông suối dâng cao đột biến, 3 nhà máy thủy điện tại Cao Bằng đồng loạt phát thông báo xả lũ khẩn cấp trong ngày 26/6.
BV Bạch Mai cơ sở 2 hoạt động: Người dân rút ngắn hàng trăm km đi khám bệnh
Ngay từ sáng sớm, người dân từ nhiều tỉnh thành đã tìm đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để khám chữa bệnh.
Động đất kép ở Venezuela: Nhân chứng kể khoảnh khắc 3 toà nhà cao tầng đổ sập
Trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela làm đổ sập hàng loạt tòa nhà, ít nhất 235 người chết và hàng nghìn người khác bị thương.
XSMT 26/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay
(VTC News) - XSMT 26/6/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 6 ngày 26/6 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.
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