Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Một buổi chiều đầu tháng 4/2026, sau giờ học căng thẳng, Trịnh Bách (SN 2000) – sinh viên ngành Định phí bảo hiểm và tài chính, chương trình ISFA (1 năm đầu lấy bằng cử nhân, 2 năm còn lại lấy bằng thạc sĩ 1 và 2) tại Đại học Kinh tế Quốc dân, gần như kiệt sức sau một buổi học khó.

“Tôi nằm lăn ra bàn vì chán quá. Lúc đó chỉ tiện tay kiểm tra email thôi”, Bách nhớ lại. Trong hòm thư xuất hiện một email từ chương trình Excellence Eiffel, nam sinh bật dậy ngay lập tức. Học bổng Eiffel là chương trình học bổng của Chính phủ Pháp dành cho sinh viên quốc tế theo học bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học của nước này, được đánh giá có tính cạnh tranh cao.

Trịnh Bách, nam sinh vừa giành học bổng Eiffel của Chính phủ Pháp.

Trước đó Bách không kỳ vọng nhiều nên khi thấy email thông báo nhận được học bổng, Bách khá bất ngờ. Sau đó, Bách mới thật sự cảm thấy vui vì biết mình giành được học bổng này. Hành trình của anh gắn với nhiều lần chật vật trước khi chạm tới cơ hội lớn.

Điều khiến Bách bất ngờ là anh không cho rằng hồ sơ của mình quá nổi bật nếu so với nhiều ứng viên khác. Khi chuẩn bị nộp hồ sơ, anh tham khảo hồ sơ của các anh chị khóa trước. Nhiều người có thành tích học tập và nghiên cứu rất ấn tượng, thậm chí có người sở hữu hồ sơ mạnh nhưng vẫn không nhận được học bổng.

“Vì thế khi so sánh với họ, tôi nghĩ cơ hội của mình không cao”, anh nói.

Thay vì cố xây dựng một hồ sơ thật “đẹp”, Bách lựa chọn cách tiếp cận khác, kể lại hành trình học tập của bản thân một cách trung thực. Hồ sơ cá nhân, thư động lực và thư giới thiệu của anh đều xoay quanh những trải nghiệm thật trong quá trình học, từ những giai đoạn thuận lợi đến cả những thời điểm khó khăn. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ là khoảng thời gian anh phải tạm dừng việc học một năm khi còn theo học tại Trường Đại học Sư phạm.

Theo Bách, khi đó anh nhận ra mình thiếu kiến thức nền tảng và phương pháp học phù hợp để tiếp tục chương trình. Việc tạm dừng một năm trở thành khoảng thời gian để anh nhìn lại bản thân và điều chỉnh cách học. Sau đó, Bách lấy bằng cử nhân Sư phạm Toán chất lượng cao tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023.

Trịnh Bách (thứ 3, từ phải sang) tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán chất lượng cao, Đại học Sư phạm Hà Nội

Theo Bách, nhiều hồ sơ thường chỉ thể hiện mặt tích cực, dễ khiến trở nên đơn điệu. Trong khi đó, một câu chuyện chân thực về quá trình thay đổi và trưởng thành có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn về ứng viên. “Tôi nghĩ sự chân thực đó giúp hồ sơ của mình thuyết phục được hội đồng học bổng”, anh chia sẻ.

Bách đang theo học chương trình ISFA – NEU. Theo anh, đây là chương trình có cường độ học tập cao. Mỗi học kỳ kéo dài khoảng 3 tháng nhưng sinh viên phải học toàn thời gian với khoảng 13–15 môn, chủ yếu là các môn toán học, lập trình, luật và những kiến thức ứng dụng trong lĩnh vực bảo hiểm.

Có những giai đoạn gần như tuần nào Bách cũng có bài thi. Mùa ôn thi là căng nhất vì bài thi không dễ và gần như diễn ra liên tục. Theo anh, để theo kịp chương trình, sinh viên phải có sức bền và khả năng quản lý thời gian rất chặt chẽ, từ học tập đến nghỉ ngơi. Trong hành trình này, Bách cho rằng mình nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía: gia đình, thầy cô, người hướng dẫn và bạn bè.

Nếu nói về ảnh hưởng trực tiếp nhất trong quá trình học, anh nhắc đến sự hỗ trợ từ bạn Nguyễn Huyền – người cũng học trong cùng chương trình. Trong các kỳ thi, Bách thường tổng hợp lại kiến thức của các môn học thành những bản ghi chú ngắn gọn để cả lớp cùng ôn tập. Nhờ đó, nhiều sinh viên trong lớp, trong đó có Bách, tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi chuẩn bị cho kỳ thi.

“Những bản tổng hợp đó giúp cả lớp học hiệu quả hơn. Tôi cũng được ‘ăn sái’ khá nhiều”, anh nói.

Lớp ISFA của Bách còn duy trì nhiều hoạt động chung như học nhóm, gặp gỡ trao đổi định hướng tương lai hoặc đơn giản là cùng chia sẻ áp lực trong cuộc sống sinh viên. "Môi trường hợp tác như vậy giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục”, anh nói.

Về tài chính, Bách cho biết học phí hai năm đầu của chương trình ISFA – NEU khoảng 250 triệu đồng, phần lớn do gia đình hỗ trợ. Khi chuẩn bị cho kế hoạch học tiếp năm M2 tại Pháp, anh khá lo lắng vì chi phí sinh hoạt và học tập tại nước ngoài có thể trở thành gánh nặng cho gia đình.

“Dù bố mẹ nói có thể lo được, tôi vẫn rất áp lực vì không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình”, Bách nói.

Việc nhận được học bổng Eiffel giúp anh giảm bớt đáng kể nỗi lo tài chính. “Bây giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm hơn khi chuẩn bị sang Pháp học”, anh chia sẻ. Theo kế hoạch, Bách sẽ theo học chương trình thạc sĩ tại Université Claude Bernard Lyon 1 vào tháng 8/2026 tới. Sau khi hoàn thành chương trình, anh dự định tìm cơ hội làm việc tại Pháp vài năm để tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học định phí.

“Nếu điều kiện cho phép, tôi cũng muốn tiếp tục học lên cao hơn và làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực này”, nam sinh cho biết.