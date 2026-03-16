Nữ sinh 9.0 IELTS giành học bổng 204.000 USD đến Viện Công nghệ New Jersey

(VTC News) -

Ngày 20/1 vừa qua, khi email thông báo trúng tuyển cùng học bổng toàn phần từ New Jersey Institute of Technology (NJIT) xuất hiện trong hộp thư, cảm xúc đầu tiên của Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc là sự ngỡ ngàng. Em đọc lại thông báo nhiều lần, kiểm tra kỹ thông tin trước khi tin rằng bản thân nhận được “full ride” – gói học bổng toàn phần trị giá hơn 204.860 USD (khoảng 5,4 tỷ đồng).

“Lúc đó em mới thực sự vui và chia sẻ ngay với ba mẹ. Những nỗ lực học tập và chuẩn bị hồ sơ trong nhiều năm cuối cùng cũng được ghi nhận”, Ngọc nói.

Với Ngọc, học bổng không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn là động lực để em theo đuổi con đường học tập đã lựa chọn.

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. (Ảnh: NVCC)

Hồ sơ học thuật và ngoại khoá nổi bật

Bảo Ngọc sinh năm 2008 tại TP.HCM, hiện là học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Môi trường học tập cạnh tranh giúp em rèn luyện tư duy độc lập và khả năng tự học.

“Khi xung quanh đều là những bạn rất giỏi và nghiêm túc với tương lai, bản thân cũng phải tự thúc đẩy bản thân nhiều hơn”, em chia sẻ.

Theo nữ sinh, thành tích học tập tốt chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là kỷ luật cá nhân và sự kiên trì trong quá trình theo đuổi mục tiêu.

Bên cạnh hoạt động ngoại khóa, Ngọc cũng sở hữu thành tích học tập nổi bật. Nữ sinh sinh năm 2008 từng đạt 9.0 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên – mức điểm tuyệt đối của kỳ thi tiếng Anh quốc tế IELTS. Cuối năm 2024, Ngọc đạt 1500/1600 SAT.

Ngọc không luyện thi theo cách “cày đề” mà tập trung xây dựng nền tảng tiếng Anh tổng quát. Khi chuẩn bị cho kỳ thi, em chủ yếu làm một số bài kiểm tra để xác định điểm yếu, sau đó tập trung cải thiện từng kỹ năng.

Kỹ năng nói tiếng Anh của Ngọc được phát triển qua việc thường xuyên trò chuyện, nghe cách diễn đạt của người bản ngữ và điều chỉnh cách phát âm, nhấn giọng cho tự nhiên.

Ngoài ra, em cũng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để luyện viết và luyện nói, phân tích cách triển khai ý tưởng và xây dựng phong cách riêng.

Trong những năm học THPT, hai hoạt động được Ngọc dành nhiều tâm sức nhất là dự án giáo dục do chính em sáng lập và lớp học lập trình mở trên nền tảng Khan Academy.

Theo Ngọc, dự án giáo dục giúp em học cách xây dựng hệ thống, quản lý đội nhóm và chịu trách nhiệm trước cộng đồng. Trong khi đó, việc giảng dạy lập trình giúp em củng cố kiến thức công nghệ – nền tảng cho định hướng theo đuổi ngành kỹ thuật phần mềm trong tương lai.

“Em tin rằng sự bền bỉ theo đuổi một hoạt động trong thời gian dài sẽ có giá trị hơn việc tham gia nhiều hoạt động ngắn hạn”, Ngọc nói.

Hành trình tìm ra câu trả lời cho chính mình

Nhìn lại quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, Ngọc cho rằng thử thách lớn nhất không nằm ở các kỳ thi chuẩn hóa, mà ở việc xác định bản thân muốn trở thành ai.

“Khó nhất là trả lời câu hỏi: mình thực sự muốn theo đuổi điều gì và muốn trở thành người như thế nào. Khi dần tìm ra câu trả lời, em mới xây dựng được hồ sơ thể hiện rõ cá tính của mình”, Ngọc chia sẻ.

Thay vì tham gia nhiều hoạt động để “làm dày” hồ sơ, nữ sinh lựa chọn phát triển theo chiều sâu. Em xác định ba trụ cột xuyên suốt: công nghệ, giáo dục và tác động cộng đồng.

Từ định hướng đó, Ngọc tập trung vào một số hoạt động dài hạn nhằm thể hiện rõ câu chuyện cá nhân và định hướng nghề nghiệp.

Ngọc cho rằng học sinh không nên bắt đầu hành trình du học bằng câu hỏi “làm thế nào để có học bổng”.

Câu chuyện từ những lần “gõ phím”

Bài luận cá nhân trong hồ sơ của Ngọc bắt đầu từ một chi tiết khá nhỏ: sở thích làm các bài kiểm tra tốc độ đánh máy từ năm lớp 6.

Từ sở thích này, Ngọc kể về hành trình tìm đến lập trình khi thử xây dựng một website cho dự án nhóm. Chính trải nghiệm đó giúp em nhận ra niềm yêu thích với việc biến những dòng ký tự thành sản phẩm có ý nghĩa thực tế.

“Bài luận muốn nói rằng tốc độ đánh máy chỉ là một con số, điều quan trọng hơn là những giá trị và giải pháp mình có thể tạo ra từ các dòng mã”, Ngọc cho biết.

Ban đầu, bài viết tập trung nhiều vào khía cạnh kỹ thuật. Sau nhiều lần chỉnh sửa cùng giáo viên, em chuyển trọng tâm sang sự thay đổi trong tư duy – từ việc theo đuổi thành tích sang tìm kiếm ý nghĩa.

Trong bốn năm đại học tới, em dự định theo học ngành Khoa học Máy tính, tích cực tham gia nghiên cứu, thực tập và phát triển các dự án có giá trị thực tiễn.

Mục tiêu lâu dài của Ngọc là ứng dụng công nghệ để phát triển các hệ thống phục vụ con người, đặc biệt trong các lĩnh vực như giáo dục hoặc kinh doanh.

“Em hy vọng không chỉ là kỹ sư phát triển sản phẩm, mà còn là người có thể kết nối công nghệ với những nhu cầu thực tế của xã hội”, Ngọc nói.

Từ trải nghiệm của bản thân, Ngọc cho rằng học sinh không nên bắt đầu hành trình du học bằng câu hỏi “làm thế nào để có học bổng”.

Theo em, điều quan trọng hơn là xác định rõ mình muốn trở thành người như thế nào, từ đó xây dựng hồ sơ phản ánh đúng định hướng cá nhân.

“Học bổng là kết quả đáng trân trọng, nhưng nên là hệ quả của quá trình phát triển năng lực và định hướng rõ ràng, chứ không phải mục tiêu duy nhất”, nữ sinh chia sẻ.

Anh Minh Nguyễn, chuyên gia tư vấn du học tại Chicago, Mỹ, người đồng hành cùng Ngọc trong quá trình chinh phục đại học Mỹ đánh giá Bảo Ngọc là hình ảnh của học sinh có nội lực rất rõ: học tốt, nghĩ sâu, và biết kiên trì với con đường mình đã chọn.

"Điều đáng quý ở Ngọc không phải chỉ là bộ hồ sơ đẹp hay mức học bổng lớn, mà là cách em phát triển bản thân một cách nghiêm túc, bền bỉ và có chiều sâu. Học bổng là thành quả rất xứng đáng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở chỗ nữ sinh từng bước xây được một hướng đi rất rõ cho tương lai của mình", anh Minh chia sẻ.