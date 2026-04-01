Nữ sinh lớp 12 giành học bổng trị giá hơn 11 tỷ đồng du học Mỹ

Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) vừa gửi lời chúc mừng đến học sinh Lê Thu Hà, lớp 12 chuyên Anh 1, xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng) từ Đại học Wesleyan. Đây là trường được US News & World Report xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng đại học khai phóng của Mỹ.

Theo lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thu Hà là một trong số 11 học sinh châu Á nhận học bổng danh giá Freeman Asian Scholarship. Em sẽ được tài trợ 100% chi phí học tập, sinh hoạt và vé máy bay trong suốt 4 năm học.

Nữ sinh Lê Thu Hà vừa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD từ Đại học Wesleyan, Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, Lê Thu Hà còn nhận được thư trúng tuyển và học bổng ấn tượng từ nhiều trường đại học danh tiếng như: Dickinson College (1,7 tỷ/năm), Denison University (1,6 tỷ/năm), DePauw University (1,4 tỷ/năm)…

Cô Lưu Cẩm Hà, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên tiếng Anh của Thu Hà, cho biết, từ lớp 10, Hà đã đặt mục tiêu du học. Mặc dù có khả năng chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia, em đã lựa chọn lối đi riêng.

“Với thành tích học tập ấn tượng, đạt IELTS 8.0, SAT 1510, cùng bài luận giàu cảm xúc về người bạn tự kỷ và phong thái tự tin trong quá trình phỏng vấn, Thu Hà đã chinh phục hội đồng tuyển sinh”, cô Cẩm Hà chia sẻ.

Thu Hà (bên trái) chụp ảnh cùng giáo viên chủ nhiệm. (Ảnh: NVCC)

"Thu Hà có tư duy logic, sắc sảo và rất chăm chỉ, không ngại thử sức. Đặc biệt, em rất kiên trì, vững vàng và bản lĩnh. Thành công của em là kết quả từ hành trình nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày", cô giáo Cẩm Hà cho biết.

Ngoài năng lực học tập, Thu Hà cũng rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa. Em là một người dẫn chương trình tự tin, duyên dáng và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Hai chị em cùng giành học bổng

Bà Nguyễn Thị Hạnh, mẹ nữ sinh, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, khi nhận được thông báo con giành học bổng, gia đình rất vui và bất ngờ. Để đạt được kết quả này, một phần là nhờ sự nỗ lực của con, phần khác cũng có yếu tố may mắn.

Thu Hà và chị gái Ngân Hà cùng xuất sắc giành học bổng toàn phần. (Ảnh: NVCC)

Theo bà Hạnh, con gái đầu của bà là Lê Ngân Hà (SN 2000) từng là thủ khoa chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Cuối năm lớp 12, Ngân Hà cũng giành học bổng toàn phần tại Williams College (top 1 các trường đại học khai phóng tại Mỹ), trị giá hơn 10 tỷ đồng. Hiện Ngân Hà học tiến sĩ năm thứ 3 tại Mỹ.

Bà Hạnh cho biết, hai con gái đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và có chí hướng từ nhỏ. Đặc biệt, dù cách nhau 8 tuổi, nhưng khi Lê Thu Hà lớn lên, ngoài sự hỗ trợ của bố mẹ, chị gái chính là người “chắp cánh” ước mơ và định hướng cho em.

“Từ cấp hai, Thu Hà đã ấp ủ ước mơ du học Mỹ, nhưng lộ trình chuẩn bị hồ sơ chỉ bắt đầu từ lớp 10. Như các thầy cô đánh giá, con có đủ khả năng thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng nếu làm nhiều việc cùng lúc sẽ khó thành công. Vì vậy, con không theo đuổi nhiều thành tích thi cử mà tập trung vào các chứng chỉ và hoạt động ngoại khóa, tình nguyện…”, bà Hạnh chia sẻ.

Thu Hà chụp ảnh cùng bố mẹ. (Ảnh: NVCC)

Cũng theo bà Hạnh, khi nộp hồ sơ, những kết quả như IELTS 8.0 hay SAT 1510 không phải là hiếm. Tuy nhiên, điểm giúp con chinh phục hội đồng tuyển sinh chính là bài luận viết về người bạn thân mắc chứng tự kỷ từ thời tiểu học. Câu chuyện về tình bạn được thể hiện chân thành, xúc động, tạo dấu ấn rõ nét.

Ngoài bài luận, khả năng thuyết trình và giao tiếp của Thu Hà trong buổi phỏng vấn cũng để lại ấn tượng tốt với hội đồng tuyển sinh.