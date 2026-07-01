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Xuất bản ngày 01/07/2026 01:54 PM
Xuất bản ngày 01/07/2026 01:54 PM

Nam sinh Bắc Ninh đạt 30/30 khối A00, tiết lộ bí quyết chinh phục ba điểm 10

(VTC News) -

Đạt 30/30 điểm khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nam sinh Bắc Ninh gây ấn tượng với ba điểm 10 tuyệt đối và bí quyết học tập chú trọng nền tảng kiến thức vững chắc.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngôi nhà nhỏ của nam sinh Nguyễn Khắc Công (học sinh trường THPT Tân Yên số 1, Bắc Ninh) rộn rã tiếng cười chúc mừng của xóm giềng. Với ba điểm 10 tuyệt đối ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Công trở thành một trong những thủ khoa tại kỳ thi THPT năm nay.

Đạt trọn vẹn 30/30 điểm ở tổ hợp A00, nam sinh vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc tra cứu điểm. “Đêm trước em chỉ chợp mắt được một chút vì quá hồi hộp. Khi tra điểm, tay em run lên”, Công chia sẻ.

Nguyễn Khắc Công cùng mẹ trong lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh của Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh).

Nguyễn Khắc Công cùng mẹ trong lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh của Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh).

Nam sinh cho biết trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả, em đã tự đối chiếu đáp án và hy vọng điểm thực tế sẽ đúng như dự đoán. Khi màn hình hiện đủ ba điểm 10, Công vỡ òa hạnh phúc.

Người đầu tiên Công chia sẻ tin vui là bố mẹ. Sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ đều làm nông nghiệp, sự động viên của gia đình luôn là nguồn động lực lớn để em nỗ lực học tập.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Công nói điều quan trọng nhất là sự tự tin và xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc thay vì chỉ lao vào giải đề. Trong quá trình ôn thi, em ưu tiên đọc kỹ sách giáo khoa, nắm chắc kiến thức cơ bản rồi mới bước vào giai đoạn luyện đề.

“Em dành nhiều thời gian học chắc kiến thức cũ. Đến giai đoạn cuối em mới bắt đầu làm nhiều đề. Khi đã có nền tảng tốt thì việc giải đề sẽ giúp rèn kỹ năng và làm quen với áp lực phòng thi hiệu quả hơn”, Công nói.

Sau thành tích 30 điểm tuyệt đối, Công dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội để theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ - ngành học em yêu thích từ lâu.

Thầy Đàm Hương Bảo, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Vật lý, cho biết Nguyễn Khắc Công là học sinh giỏi, thành viên đội tuyển Vật lý của trường và đạt nhiều thành tích nổi bật trong những năm học THPT. Gần nhất, Công giành giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh. Trong ba môn xét tuyển đại học, Vật lý là môn em có thế mạnh nổi bật hơn cả.

Nguyễn Khắc Công (thứ 2 từ trái sang) cùng các bạn trong lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh của Trường THPT Tân Yên số 1 Bắc Ninh.

Nguyễn Khắc Công (thứ 2 từ trái sang) cùng các bạn trong lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh của Trường THPT Tân Yên số 1 Bắc Ninh.

Theo thầy Bảo, điều giúp Công khác biệt không chỉ nằm ở năng lực mà còn ở tinh thần học tập nghiêm túc, cẩn thận và rất cầu thị. “Mỗi khi được giao bài tập, dù khó đến đâu em cũng cố gắng hoàn thành. Những câu chưa làm được, Công đều tổng hợp lại rồi nhắn tin hoặc gọi điện để hỏi thầy, nhờ giải đáp và định hướng”, thầy Bảo chia sẻ.

Trong quá trình học, nam sinh luôn ghi chép cẩn thận mọi phần kiến thức còn băn khoăn để hỏi đến cùng. Có lần thấy học trò buồn ngủ trên lớp, thầy Bảo hỏi mới biết Công đã bỏ cả giấc ngủ trưa để hoàn thành bài tập và ghi lại những nội dung chưa hiểu nhằm trao đổi với giáo viên.

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích thủ khoa khối A00 đạt điểm tuyệt đối 30/30, Nguyễn Khắc Công còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể trong suốt những năm học phổ thông. Từ năm lớp 9, Công đoạt giải Ba môn Vật lý cấp tỉnh Bắc Ninh. Lên bậc THPT, em tiếp tục khẳng định năng lực ở môn học yêu thích khi giành giải Nhất môn Vật lý cấp huyện Tân Yên (cũ) năm lớp 10, giải Nhì cấp huyện Tân Yên (cũ) năm lớp 11 và giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh Bắc Ninh năm lớp 12.

Văn Chương
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