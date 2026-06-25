Cô bé nhút nhát thành thủ khoa chuyên Văn toàn Hà Nội, đỗ 3 trường chuyên

(VTC News) -

Đỗ cùng lúc ba trường chuyên hàng đầu, trong đó trở thành thủ khoa chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và thủ khoa chuyên Văn toàn Hà Nội, Đặng Huyền Anh (lớp 9A5, Trường THCS Cầu Giấy) cho rằng thành công lớn nhất của mình là dám bước qua những giới hạn bản thân kèm chút may mắn.

Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026, Huyền Anh trở thành thủ khoa khối chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nữ sinh cũng là thủ khoa chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm với tổng điểm xét tuyển 26,75 và trước đó trúng tuyển Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Em Đặng Huyền Anh - Thủ khoa chuyên Văn Hà Nội năm 2026. (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại kết quả vừa đạt được, Huyền Anh vẫn còn nhiều bất ngờ. “Em từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố nên biết Hà Nội có rất nhiều bạn xuất sắc. Vì thế em chưa từng kỳ vọng mình sẽ đạt được thành tích như vậy. Khi nhận tin, em rất bất ngờ. Bố mẹ em cũng vô cùng xúc động và hạnh phúc”, nữ sinh chia sẻ.

Theo Huyền Anh, yếu tố giúp em tạo được dấu ấn trong các bài thi không nằm ở việc học thuộc nhiều kiến thức mà ở phương pháp cảm thụ những tác phẩm mới.

“Có lẽ điểm khác biệt nằm ở cách em cảm nhận một tác phẩm văn học hoàn toàn mới, lần đầu tiên được tiếp cận. Em luôn cố gắng tìm cách hiểu sâu vấn đề và đưa ra góc nhìn của riêng mình”, em nói.

Ít ai biết rằng cô học trò vừa trở thành thủ khoa chuyên Văn toàn Hà Nội từng là người khá nhút nhát và thiếu tự tin.

Năm lớp 8, khi nhà trường tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi Văn dự thi cấp quận, Huyền Anh từng không dám đăng ký thi vượt cấp. Chính sự động viên từ cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Nga và cô giáo Ngữ văn Hoàng Phương Ngọc giúp em mạnh dạn thử sức.

Quyết định ấy trở thành bước ngoặt quan trọng khi Huyền Anh sau đó giành giải Nhất học sinh giỏi cấp quận và giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn.

“Qua trải nghiệm đó, em hiểu rằng với học sinh, sự động viên, khích lệ và niềm tin từ gia đình, thầy cô có giá trị rất lớn. Chính điều đó giúp em dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình”, Huyền Anh chia sẻ.

Tình yêu văn chương của nữ sinh được nuôi dưỡng từ rất sớm. Người truyền cảm hứng đầu tiên cho em chính là mẹ - chị Phạm Thị Thu Huyền, một giáo viên Ngữ văn. Mẹ là người nhen lên tình yêu với sách và văn học. Sau này, cô giáo Ngọc cùng các thầy cô trong câu lạc bộ Ngữ văn của trường giúp em chuyển hóa tình yêu ấy thành những bài viết giàu cảm xúc nhưng vẫn chặt chẽ về lập luận.

“Các cô không chỉ dạy kiến thức mà còn nhắc em rằng sau mỗi thành công không được ngủ quên trên chiến thắng”, nữ sinh nói.

Huyền Anh và mẹ của em.

Chị Phạm Thị Thu Huyền cho biết điều chị hạnh phúc về con không chỉ là thành tích học tập mà còn là những cuộc trò chuyện về văn chương giữa hai mẹ con.

“Với tôi, một giáo viên Văn, con giống như người tri kỷ. Thỉnh thoảng hai mẹ con lại cùng chia sẻ cảm nhận về một nhân vật hay một tác phẩm. Có những cách lý giải mới mẻ từ con mà tôi chưa từng nghĩ tới. Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc”, chị nói.

Người mẹ cho biết điều chị mong mỏi nhất không phải là những danh hiệu tiếp theo mà là con luôn giữ được sự khiêm nhường và tình yêu trong trẻo với văn chương.

“Tôi mong con không chủ quan, không kiêu ngạo và luôn giữ được tình yêu thuần khiết với văn học”, chị chia sẻ.

Huyền Anh (phải) và cô Hoàng Thị Phương Ngọc, cô giáo Ngữ văn trường THCS Cầu Giấy.

Trúng tuyển ba trường chuyên, Huyền Anh lựa chọn theo học lớp chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Quyết định này xuất phát từ mong muốn thay đổi chính mình nhiều hơn là chạy theo thành tích.

“Em vốn là người sống khá khép kín. Trong ba năm tới, em mong mình sẽ tự tin, cởi mở hơn trong các mối quan hệ và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Xa hơn, em muốn đạt kết quả học tập tốt nhất để có cơ hội chinh phục những trường đại học lớn trong nước và quốc tế”, Huyền Anh nói.

Với cô học trò từng không dám đăng ký một kỳ thi vượt cấp, hành trình trở thành thủ khoa chuyên Văn toàn Hà Nội có lẽ bắt đầu từ một điều giản dị: tin rằng bản thân có thể làm được.