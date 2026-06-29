Đỗ thủ khoa chuyên Ams, nữ sinh bất ngờ chọn học Sư phạm

(VTC News) -

Với số điểm xuất sắc, Đỗ Nguyễn Bảo Hà - Học sinh Trường THCS Cầu Giấy trở thành thủ khoa lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Em đồng thời trúng tuyển lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm và Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

“Lúc biết là thủ khoa, em rất vui nhưng không tin vào mắt mình. Em không nghĩ bản thân là thủ khoa vì trong bài thi em chưa kịp hoàn thiện trọn vẹn câu cuối. Làm xong bài em vẫn thấy tiếc nuối. Hơn nữa, em làm môn tiếng Anh chưa được như mong muốn nên chỉ nghĩ sẽ cố gắng bằng môn chuyên, chứ không nghĩ điểm chuyên lại cao như vậy”, Hà chia sẻ.

Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là hành trình nhiều năm nỗ lực bền bỉ của cô học trò yêu Sinh học. Trong suốt những năm THCS, Hà liên tiếp đạt nhiều kết quả nổi bật như giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn Khoa học tự nhiên mạch Vật sống, giải Nhất học sinh giỏi phường Yên Hòa môn Khoa học tự nhiên mạch Vật sống, giải Nhất kỳ thi Olympiad môn Khoa học tự nhiên mạch Vật sống do Trường THCS Cầu Giấy tổ chức. Điểm trung bình các năm học của em đều từ 9,5 trở lên.

Điểm trung bình các năm học của Đỗ Nguyễn Bảo Hà đều từ 9,5 trở lên. (Ảnh:NVCC)

Trước khi tìm thấy niềm yêu thích với Sinh học, Hà từng là cô bé khá nhút nhát, rụt rè và chưa thực sự xác định được đam mê của bản thân.

“Lúc đầu em chưa có đam mê rõ ràng cũng như chưa quyết tâm bứt phá. Mẹ cho em học thử cô Huyền Anh. Nhờ cô truyền cảm hứng, yêu thương và luôn động viên nên em dần yêu thích Sinh học hơn. Từ đó em muốn thử sức mình ở các kỳ thi và cố gắng nhiều hơn”, Hà kể.

Từ cuối năm lớp 7, nữ sinh bắt đầu định hướng thi chuyên. Con đường chinh phục môn Sinh không hề dễ dàng bởi lượng kiến thức lớn cùng nhiều dạng bài vận dụng nâng cao đòi hỏi khả năng tư duy và ghi nhớ tốt.

Khó khăn lớn nhất với Hà là học thuộc khối lượng lý thuyết đồ sộ rồi áp dụng vào những bài tập có tính phân tích cao. Để vượt qua trở ngại này, em chọn cách học đều đặn từng chút một mỗi ngày.

“Em học lý thuyết mỗi ngày để có thể thấm dần kiến thức. Sau mỗi chủ đề, em sẽ xem lại các phiếu ôn tập, làm lại đề luyện và hệ thống lại những nội dung cô giáo đã dạy”, Hà nói.

Theo nữ sinh, nền tảng kiến thức vững chắc chính là chìa khóa giúp học sinh thích nghi với nhiều dạng đề khác nhau.

“Nếu nắm chắc bản chất của lý thuyết thì mình sẽ vận dụng linh hoạt hơn trong bài thi. Mỗi trường có cách ra đề riêng, trong đó đề chuyên Khoa học Tự nhiên thường thiên về tính toán và vận dụng nhiều hơn. Dù là đề nào thì em cũng luôn cố gắng đọc kỹ đề và chia thời gian hợp lý cho từng câu hỏi”, em chia sẻ.

Bảo Hà chụp ảnh kỷ yếu cùng mẹ của em. (Ảnh: NVCC)

Những tháng ngày ôn thi lớp 10 của Hà gần như kín lịch. Buổi sáng em học ở trường, buổi chiều tiếp tục học thêm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Buổi tối là khoảng thời gian hoàn thành bài tập trên lớp cũng như bài tập từ các lớp học thêm.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay được đánh giá có mức độ cạnh tranh cao khiến không ít học sinh áp lực. Hà cũng không phải ngoại lệ.

“Trong quá trình đi thi, em khá căng thẳng, nhưng khi được khoác trên mình chiếc áo đồng phục của Trường THCS Cầu Giấy, cùng với những chiếc vòng may mắn và sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè, em cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Em tự nhủ mình phải cố gắng hết sức với những kiến thức tích lũy suốt thời gian dài”, nữ sinh nhớ lại.

Dù đạt kết quả đủ sức bước vào nhiều ngôi trường chuyên hàng đầu, Hà quyết định lựa chọn Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm làm điểm đến trong ba năm tới.

Theo em, đây là môi trường tạo được sự cân bằng giữa học thuật chuyên sâu và sự gần gũi, cởi mở. Điều khiến nữ sinh ấn tượng là truyền thống học tập nghiêm túc, tinh thần tự học cùng niềm đam mê nghiên cứu của học sinh nơi đây.

“Em mong muốn được học trong một môi trường mà mọi người cùng yêu thích việc tìm hiểu kiến thức sâu sắc, không chỉ học để đạt thành tích mà còn học vì đam mê. Em nghĩ đó là môi trường phù hợp với tính cách và mục tiêu của mình”, Hà bày tỏ.

Hiện nữ sinh chưa xác định chính xác nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, em biết mình muốn tiếp tục theo đuổi Sinh học ở mức độ sâu hơn, khám phá thêm nhiều lĩnh vực mới để tìm ra con đường phù hợp nhất.

“Tương lai nếu có cơ hội, em muốn tham gia các dự án nghiên cứu khoa học hoặc những chương trình học tập quốc tế để mở rộng hiểu biết và phát triển năng lực của bản thân”, Hà nói.