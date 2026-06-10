Mỹ phát động cuộc tập kích mới vào Iran sau vụ bắn rơi trực thăng

(VTC News) -

Ngày 9/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ABC News rằng: “Tôi tin rằng phản ứng cần phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt và đây chính là phản ứng đó".

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin đảo Qeshm ở eo biển Hormuz bị tấn công và một quả đạn pháo bắn trúng thành phố cảng Sirik trên eo biển này. Hãng thông tấn Mehr cho biết tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Bandar Abbas gần đó.

Các cuộc tấn công trên thực địa có nguy cơ tái bùng phát. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Trump xác nhận hai phi công Mỹ liên quan đến vụ việc đều không bị thương. Theo quan chức Mỹ giấu tên, chiếc trực thăng Apache bị bắn hạ bởi máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều của Iran. Washington vẫn đang đánh giá liệu UAV này cố tình nhắm mục tiêu vào trực thăng Mỹ hay sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi không trực tiếp đề cập đến vụ việc, nhưng cho biết lực lượng nước ngoài trong khu vực có nguy cơ gặp tai nạn hoặc bị bắn nhầm. “Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là họ nên rời đi”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó dẫn lời nguồn tin quân sự thông tin không có hoạt động không kích nào được tiến hành ở eo biển Hormuz trong 24 giờ qua. Iran sẽ có phản ứng quyết liệt nếu "kẻ thù" tái diễn hành động thù địch sau vụ trực thăng rơi.

Loạt cuộc tấn công mới nhất bắt đầu lúc 17h ngày 9/6 (giờ địa phương) và "nhiệm vụ này là phản ứng tương xứng với hành động gây hấn phi lý của Iran", quân đội Mỹ tuyên bố trên mạng xã hội X.

Theo Axios, một số hệ thống phòng không và radar của Iran xung quanh eo biển Hormuz bị nhắm mục tiêu.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố Iran và Mỹ sắp đạt thỏa thuận, dù có rất ít dấu hiệu tiến triển kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Tương tự, Phó tổng thống JD Vance cho rằng Washington vẫn đang tiến rất gần tới thỏa thuận với Tehran. Ông nhận định thỏa thuận có thể đạt được trong vòng một tuần tới nhưng cũng có khả năng mất thêm vài tháng.