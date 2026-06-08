Cựu Đại sứ Mỹ dự báo về tương lai Việt Nam 20 năm tới

(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tiếp tục bàn luận về bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, ông Ted Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, có những nhìn nhận về vị thế cường quốc tầm trung của Việt Nam.

Ông Ted Osius nói rằng Việt Nam có những mục tiêu phát triển đầy tham vọng, dự định trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong 20 năm tới. “Tôi nghĩ đó là một mục tiêu không dễ dàng, nhưng khả thi”, cựu đại sứ nói với phóng viên VTC News trong cuộc phỏng vấn online.

- Việc diễn đàn an ninh quốc tế quan trọng như Đối thoại Shangri-La mời nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu dẫn đề có ý nghĩa thế nào, thưa ông?

Nền kinh tế của Việt Nam đang phát triển nhanh nhất khu vực và thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Đây là một cường quốc tầm trung quan trọng, được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo có tầm nhìn và năng lực. Tôi chắc chắn rằng khi người Singapore lập danh sách diễn giả, một trong những người họ nghĩ đến ngay lập tức là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi nghĩ đó là một quyết định sáng suốt và Ngài đã có một bài phát biểu rất quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

- Ông có suy nghĩ gì về Chủ đề bài phát biểu là “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”?

Đó là cách tiếp cận thấu đáo và thực tế đối với những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói về 3 cuộc khủng hoảng liên kết với nhau: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi rất rõ ràng việc quay trở lại trật tự dựa trên luật lệ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chỉ “kẻ mạnh thắng” mà còn là những quy tắc mà mọi người đều có thể tuân thủ, bất kể đó là quốc gia lớn, nhỏ hay tầm trung.

Ông nói về hòa bình như một khái niệm rộng hơn, thay vì chỉ là sự vắng mặt của xung đột. Ông cũng nói về tầm quan trọng của phát triển. Việt Nam có những mục tiêu phát triển đầy tham vọng, dự định trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong 20 năm tới.

Tôi nghĩ đó là một mục tiêu không dễ dàng, nhưng khả thi. Tuy nhiên, Việt Nam cần một môi trường bên ngoài thuận lợi cho hòa bình và ổn định. Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra trên thế giới, chẳng hạn như các sự kiện ở vùng Vịnh hoặc những thách thức môi trường trong tương lai như El Niño.

Việt Nam là một phần của mạng lưới các hiệp định thương mại quốc tế; những gì xảy ra trên thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam, và Việt Nam cũng sẽ có tác động đến những gì xảy ra trên thế giới.

- Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra các định hướng nhằm định hình một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình và ổn định, có khả năng quản lý rủi ro từ sớm và từ xa, trong đó bao gồm việc tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa và hòa giải. Ông đánh giá như thế nào về tính phù hợp của cách tiếp cận này trong hệ thống toàn cầu phức tạp hiện nay?

Đó là một đề xuất thực tế. Các giải pháp được đưa ra nhằm giải quyết ba cuộc khủng hoảng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã mô tả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói một điều rất thú vị, rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nơi hội tụ các thách thức, vì vậy đó cũng là nơi các giải pháp phải xuất hiện.

Các giải pháp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất rất thực tế. Bắt đầu bằng việc nói về các cơ chế giảm thiểu rủi ro cụ thể để đối phó với xung đột, điều này rất quan trọng ở Biển Đông và các khu vực khác nơi xung đột có thể xảy ra.

Tiếp đó là một cấu trúc khu vực toàn diện, lấy ASEAN làm trung tâm. Đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh con người và khả năng phục hồi xã hội, khẳng định rằng an ninh thực sự phải bắt nguồn từ các chuỗi cung ứng mở, bền vững và bảo vệ sinh kế của con người.

Ông Ted Osius là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2017. Ông điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN đến cuối năm 2025. Hiện tại gia đình ông đang sinh sống và kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi cũng thực sự bị thu hút bởi những gì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về tầm quan trọng của các chuẩn mực có trách nhiệm đối với các công nghệ mới nổi.

Chúng ta chưa biết hết tác động của trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại. Chúng ta rất quan tâm đến tác động của dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động, công nghệ vũ trụ và an ninh mạng.

Ông nói rõ rằng những công nghệ này có thể là động lực tích cực và mang lại sự thịnh vượng, nhưng chúng cũng có thể tạo ra nhiều thách thức, và chúng ta cần làm sâu sắc thêm các cuộc đối thoại về những công nghệ mới nổi này.

Ông đề cập đến cuộc khủng hoảng niềm tin chiến lược và nói rằng chúng ta thực sự phải tập trung vào vấn đề niềm tin, đặc biệt là khi có nhiều tiếng nói trên mạng xã hội lan truyền những thông tin sai lệch. Việc xây dựng lại niềm tin giữa các dân tộc và các quốc gia rất quan trọng.

Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nói về tầm quan trọng của việc tăng cường lòng tin xã hội, giáo dục công dân kỹ thuật số và thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các nền tảng công nghệ. Sau đó, là sự hợp tác ở cấp độ quốc tế để chống lại thông tin sai lệch và tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa.

Giống như sức khỏe con người, nhiều vấn đề có thể được giải quyết tốt hơn bằng cách phòng ngừa hơn là chờ đến khi cần can thiệp, điều thường khó khăn và tốn kém hơn.

- Ông là người đã có nhiều kinh nghiệm với Việt Nam và ông đã đề cập rằng Việt Nam đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, ông thấy Việt Nam có thể hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu như thế nào?

Tôi tin rằng mọi thứ đang đi đúng hướng và các cải cách đang được thực hiện rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Chính phủ Việt Nam đã cải cách bộ máy hành chính, tinh giản nhiều thủ tục để trở nên linh hoạt hơn. Có sự nhấn mạnh lớn vào khu vực tư nhân như một động lực phát triển, và sự chú trọng rất lớn vào khoa học, công nghệ và đổi mới.

Mục tiêu là đưa Việt Nam từ vị thế hiện tại lên chuỗi giá trị cao hơn để sản xuất ra nhiều sản phẩm sáng tạo hơn. Việt Nam có nhân tài; vấn đề là làm sao để hệ thống hỗ trợ sự phát triển của những nhân tài đó.

Tôi nghĩ có hai trở ngại tiềm tàng. Thứ nhất là cơ sở hạ tầng, và rất nhiều nỗ lực đang được thực hiện để đảm bảo Việt Nam có thể tiếp cận nguồn năng lượng sạch – như năng lượng mặt trời và gió – và không hoàn toàn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Lĩnh vực khác là cải thiện hệ thống giáo dục đại học để các trường đại học đào tạo ra những nhà đổi mới biết đặt ra những câu hỏi khó và giải quyết vấn đề. Tôi tin rằng tất cả những mục tiêu này đều có thể đạt được với sự nỗ lực, quyết tâm và những nhà lãnh đạo thông minh.

Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-TP.HCM)

- Ông có thể chia sẻ chi tiết hơn từ góc độ doanh nghiệp về những gì ông đã nghe được về các bình luận của giới doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Giới doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm đến những cơ hội khi Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Là một nhà đầu tư, bạn muốn có sự tăng trưởng và ổn định, và Việt Nam có cả hai. Đầu tư vào một nơi trung lập – không “hoàn toàn phụ thuộc” vào Hoa Kỳ hay Trung Quốc – và có sự đa dạng trong đầu tư là điều hữu ích. Việt Nam đã đa dạng hóa các tuyến thương mại của mình với 17 hiệp định thương mại tự do, bao gồm CPTPP và RCEP.

Tôi hy vọng Bắc Mỹ sẽ là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn vì Việt Nam là một địa điểm đầu tư hấp dẫn và đang khắc phục những vấn đề có thể từng khiến các nhà đầu tư e ngại trong quá khứ.

Việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) là sáng kiến ​​rất quan trọng và hữu ích. Các doanh nghiệp Mỹ và các doanh nghiệp khác trên thế giới đều nhìn thấy cơ hội ở đây. Chúng tôi tin tưởng vào tương lai của Việt Nam và tin rằng đất nước sẽ đạt được mục tiêu trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu trong 20 năm tới. Chúng tôi đã đặt cược vào điều đó – thậm chí chúng tôi còn cho con cái mình học tập tại nơi này.

- Xin cảm ơn ôngI