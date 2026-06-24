Nam NSƯT quen mặt phim giờ vàng sắp kết hôn lần 3 với bạn gái kém 7 tuổi

(VTC News) -

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, NSƯT Ngọc Quỳnh lên kế hoạch tổ chức đám cưới với diễn viên Thùy Anh vào tháng 9 tới. Hôn lễ dự kiến diễn ra trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp.

Nam diễn viên Ngọc Quỳnh và bạn gái đăng ảnh khoe nhẫn, lên kế hoạch cho đám cưới vào tháng 9 tới.

Thông tin nam nghệ sĩ sinh năm 1980 sắp kết hôn lần thứ ba nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Anh từng ghi dấu ấn với vai Tiến trong bộ phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Chủ tịch tỉnh, Tình yêu không hẹn trước, Ghét thì yêu thôi, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương...

Đặc biệt, vai Thái trong Hoa hồng trên ngực trái giúp Ngọc Quỳnh có bước bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp. Nhân vật người chồng gia trưởng, vũ phu và ích kỷ khiến anh trở thành một trong những gương mặt phản diện đáng nhớ của màn ảnh Việt. Nam diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2024.

NSƯT Ngọc Quỳnh là diễn viên quen mặt trên phim giờ vàng.

Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Ngọc Quỳnh lại không ít lần trắc trở. Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện là cha của ba người con, gồm một con trai với người vợ đầu và hai người con với người vợ thứ hai.

Bạn gái Ngọc Quỳnh là diễn viên Thùy Anh, sinh năm 1987, kém anh 7 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài hoạt động sân khấu, Thùy Anh từng tham gia nhiều bộ phim như Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp hay Góc phố muôn màu... Ngoài màn ảnh, cô còn là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Giống bạn trai, Thùy Anh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và là mẹ đơn thân. Chính sự tương đồng trong hoàn cảnh giúp hai người dễ dàng thấu hiểu, cảm thông cho nhau hơn.

Ngọc Quỳnh và bạn gái Thuỳ Anh cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào tháng 6/2024. Kể từ đó, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, các hoạt động của Nhà hát Kịch Hà Nội cũng như những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Trên mạng xã hội, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè.

Theo Thùy Anh, điều khiến cô quyết định gắn bó với Ngọc Quỳnh không phải là danh tiếng hay điều kiện kinh tế mà là sự chân thành, tình cảm và trách nhiệm của nam diễn viên. Nữ diễn viên từng xúc động kể lại một lần con trai cô bị ốm trong khi cô vắng nhà. Ngọc Quỳnh đã chủ động đưa cậu bé đi bệnh viện và chăm sóc chu đáo. Chính sự quan tâm giản dị ấy khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và trách nhiệm của người đàn ông bên cạnh mình.

Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc

Với Ngọc Quỳnh, anh cho biết cả hai rất hợp tính cách và luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu. Là đồng nghiệp cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, họ có chung niềm đam mê nghệ thuật, dễ dàng chia sẻ những áp lực công việc cũng như những câu chuyện trong cuộc sống.

Sau hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nam NSƯT cho biết anh trân trọng hạnh phúc hiện tại và cảm thấy may mắn khi tìm được người đồng hành phù hợp.