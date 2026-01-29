Nam ca sĩ Việt lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 là ai?

(VTC News) -

Mới đây, TC Candler – chuyên trang phê bình độc lập về nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ đã công bố 6 đề cử đầu tiên cho hạng mục “100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026”.

Gemini Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Đáng chú ý, trong danh sách này xuất hiện một đại diện đến từ Việt Nam là Gemini Hùng Huỳnh, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong nước. Nam ca sĩ được xướng tên bên cạnh Keonho - thành viên nổi bật của nhóm Hàn Quốc CORTIS, tài tử Michael B Jordan, diễn viên Baris Murat Yagci, vận động viên tennis Matteo Berretini, thần tượng Lliang Shiyu. Việc Hùng Huỳnh góp mặt trong danh sách đề cử khiến nhiều người bất ngờ.

Gemini Hùng Huỳnh, tên đầy đủ là Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999. Trước khi được khán giả Việt biết đến rộng rãi, anh từng có thời gian dài thực tập tại Hàn Quốc. Xuất thân là vũ công chuyên nghiệp, Hùng Huỳnh sở hữu khả năng vũ đạo chắc chắn, kiểm soát hình thể tốt và phong thái trình diễn được đánh giá cao.

Tên tuổi của Hùng Huỳnh bắt đầu được chú ý khi anh tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Asia Super Young ở Trung Quốc và Anh trai say hi. Trong suốt chương trình, anh thường xuyên nằm trong nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao, ghi dấu ấn bằng các tiết mục được dàn dựng công phu, thiên về biểu diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Sau khi Anh Trai Say Hi kết thúc, Hùng Huỳnh nhanh chóng tận dụng sức nóng để mở rộng hoạt động nghệ thuật. Anh xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm dành cho giới trẻ lựa chọn. Song song đó, nam ca sĩ theo đuổi các dự án âm nhạc cá nhân. Trên mạng xã hội, Hùng Huỳnh duy trì lượng người theo dõi lớn, sở hữu cộng đồng fan đông đảo.

Hùng Huỳnh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo sau "Anh trai say hi".

Tuy nhiên, Hùng Huỳnh cũng có những hạn chế về giọng hát. Trong một số phần trình diễn live, nam ca sĩ bị nhận xét để lộ hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc. Đây là điểm yếu thường xuyên được nhắc đến mỗi khi bàn về năng lực thực sự của Hùng Huỳnh.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng đối mặt với những tranh cãi liên quan đến nghi vấn “đạo nhái” phong cách. Một số tiết mục của anh bị chỉ ra có nhiều điểm tương đồng với các nghệ sĩ Kpop nổi tiếng như Taemin, Kai.

Đỉnh điểm là vụ việc liên quan đến Jung Kook (BTS). Vũ đạo và tạo hình trong MV debut Chẳng Thể Nhắm Mắt của Hùng Huỳnh bị cho là có nhiều điểm giống với Standing Next to You của Jung Kook, từ vũ đạo đến phong cách thời trang. Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt từ cộng đồng fan BTS, Hùng Huỳnh phải lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ MV.