Sơn Tùng M-TP lần thứ 5 lọt đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

(VTC News) -

Trong danh sách vừa được TC Candler đăng tải, ca sĩ Sơn Tùng M-TP tiếp tục xuất hiện trong đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Anh xuất hiện bên cạnh các tên tuổi như diễn viên, người mẫu Burak Ozcivit, ca sĩ Hyun Jin, ca sĩ Ollie, người mẫu Franco Treachi, ca sĩ Achille Lauro.

Trước đó, Jack và Gemini Hùng Huỳnh là hai nam ca sĩ từ Việt Nam xuất hiện trong bảng đề cử của năm nay.

Đây là lần thứ 5 Sơn Tùng lọt vào danh sách đề cử của TC Candler, vì thế sự xuất hiện của anh thu hút sự quan tâm, bình luận từ lượng fan hùng hậu trong nước.

Sơn Tùng M-TP lọt đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026.

Năm 2018, Sơn Tùng lần đầu được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt vào các năm 2020, 2021 và 2023, trở thành đại diện Việt Nam hiếm hoi duy trì sự hiện diện ổn định trong bảng xếp hạng này.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994, tại tỉnh Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên). Bước ngoặt sự nghiệp đến với Sơn Tùng M-TP khi hàng loạt ca khúc như Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về... tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc.

Theo thời gian, Sơn Tùng M-TP không còn là hiện tượng nhất thời mà trở thành một thương hiệu giải trí độc lập. Việc thành lập công ty riêng M-TP Entertainment, đầu tư mạnh tay cho các sản phẩm âm nhạc và hình ảnh giúp nam ca sĩ từng bước xây dựng vị thế riêng trên bản đồ Vpop.

Bên cạnh âm nhạc, Sơn Tùng M-TP còn là gương mặt hiếm hoi của Vpop thường xuyên được các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2019, Sơn Tùng M-TP cũng được TCCAsia xếp hạng 46 trong Top 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á, vượt qua nhiều mỹ nam nổi tiếng của khu vực.

Ở thời điểm hiện tại, Sơn Tùng M-TP không chỉ là ca sĩ giải trí, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng của showbiz Việt, vị thế mà không nhiều nghệ sĩ Việt Nam có thể chạm tới.

TC Candler là chuyên trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ, bình chọn dựa trên mức độ nổi tiếng, nhan sắc và bình chọn từ khán giả. 100 gương mặt được lựa chọn trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Con số đề cử cũng tăng lên mỗi năm khi sự quan tâm tham gia bình chọn của công chúng ngày càng tăng. Quy trình lựa chọn kết hợp điểm số của ba hạng mục, trong đó phân tích tỷ lệ đặc điểm khuôn mặt chiếm 50% tổng điểm, sự bình chọn của người hâm mộ chiếm 30% và các đặc điểm cá nhân chiếm 20%.