Mỹ nhân Việt từng 3 lần trượt hoa hậu lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

"Hãy cứ đi, hãy cứ ở, hãy cứ làm bất cứ điều gì bạn thích. Vì ngày của hôm qua vốn dĩ không trở lại được. Tôi luôn cho phép mình sống hết mình, sống trọn vẹn với mọi niềm vui hay nỗi buồn. Vì hết mình thì sẽ không hối tiếc", Thúy Ngân chia sẻ.