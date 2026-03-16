Tranh cãi việc Sơn Tùng M-TP, Jack lọt đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

Nhiều nghệ sĩ Việt xuất hiện trong danh sách đề cử “100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới” của TC Candler đang tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong đó, hai cái tên nhận được nhiều chú ý nhất là Sơn Tùng M-TP và Jack - J97.

Ngay khi thông tin được công bố, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng nam ca sĩ sở hữu ngoại hình nổi bật, phong cách riêng và sức ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Việt nên việc được đề cử là điều dễ hiểu.

Riêng bài đăng công bố Sơn Tùng M-TP trên fanpage của TC Candler thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận, phần lớn đến từ người dùng mạng Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 5 nam ca sĩ được chuyên trang này đưa vào danh sách đề cử, sau các năm 2018, 2020, 2021 và 2023, dù anh chưa từng lọt vào top 100 chính thức.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc đặt Sơn Tùng M-TP cạnh những nhân vật nổi tiếng toàn cầu như David Beckham, Henry Cavill hay Chris Hemsworth là khá khập khiễng. Một số khán giả đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn của bảng xếp hạng khi danh sách đề cử bao gồm nhiều gương mặt có mức độ nổi tiếng và ảnh hưởng rất khác nhau.

Bên cạnh Sơn Tùng M-TP, sự xuất hiện của Jack - J97 cũng khiến dư luận chia thành nhiều luồng quan điểm. Một số ý kiến cho rằng nam ca sĩ không sở hữu ngoại hình quá nổi bật so với nhiều gương mặt quốc tế, song vẫn lọt vào danh sách đề cử nhờ lượng người hâm mộ đông đảo.

Ngoài ra, đời tư nhiều tranh cãi của Jack trong thời gian qua cũng khiến việc xuất hiện trong bảng xếp hạng này trở thành chủ đề bàn luận. Trước đó, nam ca sĩ từng bị cấm diễn 9 tháng vì biểu diễn ca khúc có ca từ bị cho là thô tục, phản cảm trong một chương trình tại Hà Nội.

Thực tế, những tranh luận xung quanh bảng xếp hạng của TC Candler không phải là điều mới. Chuyên trang này bắt đầu công bố danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới từ năm 1990 và duy trì cho đến nay. Bảng xếp hạng thường niên này được giới thiệu nhằm tôn vinh những gương mặt nổi bật trên toàn cầu.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tiêu chí lựa chọn không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn xem xét thần thái, phong cách, cá tính và sức ảnh hưởng của nhân vật trong đời sống đại chúng. Danh sách đề cử cũng được mở rộng thông qua sự tham gia của cộng đồng người hâm mộ trên các nền tảng trực tuyến. Khán giả có thể gửi đề xuất và thảo luận về các gương mặt nổi bật.

Cách thức mở này khiến bảng xếp hạng của TC Candler vừa tạo được sức hút truyền thông, vừa trở thành nguồn gốc của nhiều tranh cãi. Tiêu chí đánh giá chưa được công bố rõ ràng, trong khi sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ có thể ảnh hưởng đáng kể đến danh sách đề cử.

Theo một số chuyên gia, TC Candler không phải là giải thưởng được chấm điểm bởi hội đồng giám khảo cố định. Danh sách chủ yếu được xây dựng dựa trên quá trình tổng hợp đề cử từ cộng đồng, mức độ thảo luận và đánh giá của đội ngũ thực hiện. Vì vậy, kết quả thường chịu ảnh hưởng đáng kể từ sự ủng hộ của người hâm mộ, thay vì dựa trên một hệ thống tiêu chí mang tính chuẩn mực tuyệt đối.