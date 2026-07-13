Mỹ hoàn thành đợt tấn công mới tại Iran, đánh trúng loạt mục tiêu

(VTC News) -

Lực lượng Mỹ hoàn thành đợt tấn công mới tại Iran.

Thông báo cho biết lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lần đầu tiên tấn công hệ thống phòng không, các địa điểm radar ven biển, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cũng như nhiều tàu nhỏ của Iran bằng máy bay chiến đấu, tàu hải quân, UAV tấn công một chiều và UAV một chiều trên biển.

Theo CENTCOM, cuộc tấn công được tiến hành nhằm “làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tiếp tục tấn công tàu vận tải quốc tế đi qua eo biển Hormuz”.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin về những cuộc tấn công xảy ra ở một số tỉnh miền trung và miền nam khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Để trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phát động loạt cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh.

Sau đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran xác nhận cuộc tấn công của Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng của Mỹ tại căn cứ quân sự ở Kuwait và gây thiệt hại. IRGC cũng phá hủy hoàn toàn bể chứa nhiên liệu và hệ thống phòng không Patriot tại căn cứ của Mỹ ở Ali Al Salem.

Ngoài ra, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran còn tấn công căn cứ không quân Ahmad Al Jaber làm hư hại hệ thống radar FPS. Hiện tại, Kuwait vẫn chưa xác nhận thông tin về các vụ tấn công.

Tại Bahrain còi báo động đã vang lên và chính quyền cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, IRGC xác nhận lực lượng không quân của họ đã tấn công cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa trực thăng, nhà chứa máy bay P-8 Poseidon, trung tâm chỉ huy và kiểm soát máy bay không người lái của quân đội tại căn cứ không quân Mỹ ở Sheikh Isa, Bahrain.

Cuộc tấn công này là diễn biến mới nhất trong loạt cuộc tấn công và phản công giữa Mỹ - Iran khi Tehran tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đợt tấn công này đánh dấu sự leo thang về tốc độ và phạm vi.