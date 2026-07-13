Iran mở rộng tấn công vào vùng Vịnh, tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz

(VTC News) -

Ngày 12/7, lực lượng Mỹ và Iran tấn công qua lại bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) dữ dội tại khu vực Trung Đông. Trong đó, Tehran nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại những quốc gia bên kia Vịnh Ba Tư và tuyên bố đóng cửa cửa eo biển Hormuz một lần nữa.

Tình trạng bạo lực tái diễn càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6 nhằm mục đích mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc xung đột sau 60 ngày, tính từ ngày đàm phán.

Những con tàu chồng hàng neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Cuộc tấn công này là diễn biến mới nhất trong loạt cuộc tấn công và phản công giữa Mỹ - Iran khi Tehran tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đợt tấn công này đánh dấu sự leo thang về tốc độ và phạm vi.

Cuộc tấn công của Iran mở rộng sang Qatar, bên trung gian trong những cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ _ Iran và cũng là quốc gia chưa bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 4. Tương tự, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - quốc gia không bị nhắm mục tiêu kể từ đầu tháng 5 thông tin hệ thống phòng không của họ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành thêm loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran lúc 17h ngày 12/7 (giờ địa phương) nhằm “làm suy yếu khả năng tấn công thủy thủ dân sự và tàu thương mại tự do đi qua eo biển Hormuz của Iran”.

Phát ngôn viên CENTCOM, Đại tá Tim Hawkins cho biết máy bay Mỹ bắn hạ một tên lửa hành trình của Iran và một máy bay không người lái tấn công một chiều.

Hôm 12/7, trong cuộc phỏng vấn ngắn với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề cập đến cuộc tấn công vào Iran. Ông Trump nói: “Chúng ta đang đánh bại họ”.

Truyền thông Iran đưa tin xảy ra vụ tấn công tên lửa và vụ nổ xung quanh thành phố cảng Sirik cũng như thành phố Bandar Abbas, nơi có cơ sở quân sự trên eo biển và đảo Qeshm gần đó.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran lên án cuộc tấn công “hung hăng” của Mỹ nhằm vào Iran cuối tuần qua. Bộ Ngoại giao Iran xác nhận cuộc đàm phán giữa Iran và Oman diễn ra ở Muscat tập trung vào thỏa thuận quản lý eo biển và tuyến đường quá cảnh không đạt được kết quả, do áp lực “công khai và ngầm” của Mỹ đối với Oman.