Mưa dông kèm gió giật mạnh tại Lâm Đồng và Gia Lai, nhiều nhà tốc mái

Tối 15/4, thông tin từ UBND xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 10 căn nhà bị tốc mái.

Cơn mưa xuất hiện khoảng 16h cùng ngày tại khu vực xã Đăk Pơ và vùng lân cận. Mưa lớn kèm gió giật mạnh, lốc xoáy khiến 10 căn nhà tại thôn 4 bị tốc mái, nhiều tấm tôn bị gió cuốn văng ra đường. Một số cây xanh dọc đường thôn 4 bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Nhiều nhà dân tốc mái tại xã Đăk Pơ. (Ảnh: UNBD xã Đăk Pơ)

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã Đăk Pơ có mặt, chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả từ thiên tai.

Theo lãnh đạo xã này, thiên tai không gây thương vong về người. Địa phương đang thống kê thiệt hại và xây dựng phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Một ngôi nhà bị tốc mái tôn ở xã Đăk Pơ bị tốc mái. (Ảnh: UNBD xã Đăk Pơ).

Chiều cùng ngày, tại Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng) cũng xuất hiện mưa lớn và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn thôn 2 và thôn Liêng Hung. Dông lốc làm 2 căn nhà của người dân bị đổ sập hoàn toàn, 9 căn bị tốc mái, nhiều vật dụng, tài sản bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ thu dọn tài sản ở xã Đam Rông 2

Dông lốc cũng làm một số cột điện bị gãy đổ, thiệt hại nặng về kinh tế.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng hỗ trợ người dân thu dọn tài sản bị hư hỏng. Các hộ dân có nhà bị tốc mái, đổ sập được lực lượng chức năng sơ tán, đảm bảo nơi ăn ở tạm thời.