Dự báo thời tiết ngày 9/3: Không khí lạnh tràn về, hai miền Bắc và Trung mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/3/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 9/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm cùng ngày ảnh hưởng mạnh hơn đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét từ tối và đêm 9-10/3. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Ngày 9/3, Bắc Bộ và Trung Bộ hứng mưa lớn sau khi đón không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày và đêm 9/2, từ đêm 9-10/3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 16-18°C.

Tác động của không khí lạnh, từ nay đến hết ngày 9/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa trên 30mm. Từ ngày 9-10/3, Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi mưa to trên 70mm/24 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng trong ngày 9/3, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông ở một vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/3/2026

TP Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to, trong đó, phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc từ gần sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.