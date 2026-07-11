Một sản phụ mang song thai cực hiếm gặp

(VTC News) -

Chị N.H.T. (32 tuổi) nhập viện tại Khoa Sản, Bệnh viện Bưu điện trong tình trạng chậm kinh, kèm đau tức vùng hạ vị. Nghĩ rằng đây chỉ là những triệu chứng thường gặp trong thai kỳ, chị không ngờ mình đang đối mặt với một tình huống sản khoa hiếm gặp, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện chị T. mang đồng thời hai thai ở hai vị trí khác nhau: một thai nằm trong buồng tử cung đã có tim thai, trong khi thai còn lại làm tổ tại vòi trứng.

Đây là trường hợp thai ngoài tử cung kết hợp thai trong tử cung (Heterotopic Pregnancy) – một bệnh lý rất hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 1/30.000 thai kỳ tự nhiên.

Bác sĩ phẫu thuật bảo tồn thai cho thai phụ. (Ảnh: BVCC)

Ngay sau khi xác định chẩn đoán, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Bưu điện đã khẩn trương hội chẩn, lựa chọn phương án điều trị nhằm mục tiêu vừa xử trí khối thai ngoài tử cung, vừa bảo đảm an toàn cho người mẹ và bảo tồn thai đang phát triển trong buồng tử cung.

Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật nội soi, BSCKII Nguyễn Bình An - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bưu điện - cho biết, đây là một trong những ca mổ khó bởi mọi thao tác đều phải được thực hiện chính xác, nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến thai trong tử cung.

“Khó khăn lớn nhất là phải xử trí triệt để khối thai ngoài tử cung nhưng đồng thời hạn chế tối đa tác động đến tử cung. Từng thao tác bóc tách, cầm máu hay sử dụng dụng cụ phẫu thuật đều phải được tính toán cẩn trọng, bởi chỉ một tác động không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng đến thai kỳ đang được bảo tồn”, BSCKII Nguyễn Bình An chia sẻ.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Khối thai ngoài tử cung được loại bỏ an toàn, hạn chế tối đa xâm lấn. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, thai trong buồng tử cung tiếp tục được giữ lại và theo dõi theo đúng phác đồ chuyên môn.

Kết quả siêu âm một ngày sau mổ cho thấy thai trong tử cung vẫn phát triển bình thường.

Theo BSCKII Nguyễn Bình An, thai ngoài tử cung kết hợp thai trong tử cung tuy hiếm gặp nhưng không được phép chủ quan. Ngay cả khi siêu âm đã xác định có thai trong buồng tử cung, bác sĩ vẫn cần khảo sát kỹ hai phần phụ và ổ bụng để tránh bỏ sót thai ngoài tử cung.

Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm, đồng thời tăng khả năng bảo tồn thai trong tử cung.

Thành công của ca bệnh không chỉ giúp người mẹ vượt qua nguy cơ mà còn giữ lại cơ hội để thai nhi tiếp tục phát triển, cho thấy vai trò của chẩn đoán sớm, kỹ thuật phẫu thuật nội soi cùng kinh nghiệm xử trí các trường hợp sản khoa phức tạp của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần khám thai đúng lịch, đặc biệt trong những tuần đầu thai kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, ra máu âm đạo hoặc bất thường khác, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Sản để được thăm khám, siêu âm và xử trí kịp thời.