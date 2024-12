Bác sĩ ‘căng não’ phẫu thuật lấy song thai cho sản phụ nặng 128kg

(VTC News) -

Mang song thai đến tuần 36, chị M. (Hà Nội) được các bác sĩ theo dõi thai kỳ chỉ định nhập viện để mổ lấy thai. Khi vào viện, chị nặng 128kg.

“Đây là trường hợp béo phì nặng, nguy cơ cực kỳ lớn, đưa đến rất nhiều thách thức về gây mê, do đó cần phải có chiến lược và phương án dự phòng phù hợp để đảm bảo an toàn cho cuộc mổ”, ThS.BS Trương Minh Phương, Phó khoa sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận định.

Các bác sĩ khoa gây mê hồi sức của bệnh viện cũng đã khám và đánh giá phương pháp vô cảm cho bệnh nhân. Do tình trạng béo phì, kim tê tủy sống không thể tiếp cận khoang dưới nhện để gây tê tủy sống, bệnh nhân được chỉ định gây mê nội khí quản.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật lấy thai cho sản phụ nặng 128kg. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ cũng đánh giá nguy cơ đặt nội khí quản khó, tụt bão hòa khi gây mê, ê kíp đã chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp đặt nội khí quản thất bại. May mắn, bệnh nhân được đặt nội khí quản thành công. Ê kíp bác sĩ đã thực hiện ca mổ đón hai em bé cân nặng 2500g, 2300g chào đời.

“Trong quá trình phẫu thuật, toàn bộ ê kíp gặp không ít căng thẳng, kết thúc ca mổ, bệnh nhân được rút ống nội khí quản an toàn. Sau mổ sản phụ tiếp tục được hồi sức tại phòng hậu phẫu”, ThS.BS Trương Minh Phương nói.

Béo phì khi mang thai là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sảy thai, dị tật bẩm sinh, sinh non, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ.

Người phụ nữ sẽ phải trải qua quá trình sinh nở phức tạp, khó sinh thường do sự giãn nở của tử cung không đáp ứng kích thước thai nhi hoặc lượng mỡ quá lớn gây khó khăn cho việc xác định vị trí đốt sống để gây tê. Nếu mổ đẻ, mẹ có nguy cơ bị nhiễm trùng vết mổ, nguy cơ tắc mạch cũng cao gấp đôi so với người cân nặng bình thường.

Béo phì ở mẹ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai nhi. Trẻ sinh ra dễ bị dị tật bẩm sinh ở tim hay dị tật ống thần kinh do mẹ thường mắc các bệnh lý chuyển hóa trong thai kỳ. Sản phụ có nguy cơ sinh non, thai chết lưu (chỉ số BMI càng cao thì nguy cơ này càng lớn). Ngoài ra, trẻ dễ bị chấn thương khi sinh mổ do quá lớn.