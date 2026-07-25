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Xuất bản ngày 25/07/2026 04:45 PM
Xuất bản ngày 25/07/2026 04:45 PM

Phát hiện tài xế xe khách dương tính ma túy, chạy tốc độ 134km/h

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát hiện một tài xế xe khách dương tính với chất ma túy, chạy xe tốc độ cao trên quốc lộ 14.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h16 ngày 25/7, Tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Cuôr Đăng) thì phát hiện một xe khách lưu thông theo hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk chạy với vận tốc 134km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép tại đoạn đường này chỉ 70km/h.

Tài xế Huỳnh Ngọc T. ký biên bản vi phạm. Ảnh: SĐ

Tài xế Huỳnh Ngọc T. ký biên bản vi phạm. Ảnh: SĐ

Ngay lập tức, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 4 hành khách, tài xế điều khiển phương tiện là Huỳnh Ngọc T. (SN 1988, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình làm việc, tài xế T. không xuất trình được giấy phép lái xe. Tài xế cho biết bằng lái đang bị cơ quan chức năng tạm giữ và đã quá hạn giải quyết.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã đưa tài xế T. đến bệnh viện để kiểm tra chất ma túy thì cho kết quả dương tính.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi trên và bàn giao Huỳnh Ngọc T. cho Công an phường Tân Lập xử lý.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/phat-hien-tai-xe-xe-khach-duong-tinh-voi-ma-tuy-chay-toc-do-134km-h-2539028.html

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