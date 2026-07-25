Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân làm việc với ZTE, Meta và Thái Lan, thúc đẩy hợp tác AI, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và hoàn thiện chính sách công nghệ.

Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc bị đình chỉ công tác sau khi chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump và những thay đổi mà họ thực hiện tại Bộ Quốc phòng.