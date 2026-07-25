Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa và thăm lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.
Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân làm việc với ZTE, Meta và Thái Lan, thúc đẩy hợp tác AI, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và hoàn thiện chính sách công nghệ.
Trong vòng 12 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm thấy tổng cộng 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập.
Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc bị đình chỉ công tác sau khi chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump và những thay đổi mà họ thực hiện tại Bộ Quốc phòng.
Bộ Công Thương vừa chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng.
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Nhằm tri ân người có công với đất nước, động viên người cao tuổi và lan tỏa lòng tự hào dân tộc tới học sinh, sinh viên, Vingroup triển khai tặng 50% giá vé.
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Trong ngày 25/7, mỗi khách mua vàng tại Mi Hồng được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn; giá vàng đã tăng thêm 2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm trước.
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Đầy đủ lịch thi đấu vòng loại giải ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 24/7 đến 7/8.
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Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại, di chuyển với tốc độ 25km/h và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
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