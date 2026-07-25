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Xuất bản ngày 25/07/2026 04:38 PM
Xuất bản ngày 25/07/2026 04:38 PM

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Sáng 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa và thăm lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Nguyễn Liến
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