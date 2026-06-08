Mối liên hệ đặc biệt giữa lò đào tạo trứ danh châu Phi với bóng đá Việt Nam

(VTC News) -

Học viện MimoSifcom được thành lập vào năm 1993 tại Sol Beni, Abidjan (Bờ Biển Ngà) bởi cựu tuyển thủ quốc gia Pháp Jean-Marc Guillou và Roger Ouegnin. Họ hợp tác chặt chẽ với ASEC Mimosas, câu lạc bộ mà nhiều cầu thủ trẻ của học viện sẽ đầu quân khi đủ tuổi.

Lò đào tạo trứ danh của Bờ Biển Ngà

Học viện MimoSifcom đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên toàn thế giới trong nhiều năm qua nhờ việc kết hợp giữa phát triển thể thao và giáo dục văn hóa. Họ dạy cho các cầu thủ trẻ những kỹ năng ngoài bóng đá nhằm đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro cho tương lai của các em.

Hiện tại ASEC là đội bóng lớn của Bờ Biển Ngà khi đã giành 30 danh hiệu ở giải VĐQG, 22 Cúp quốc gia, 1 danh hiệu CAF Champions League cùng 1 Siêu Cúp CAF (Siêu Cúp châu Phi). Rất nhiều cầu thủ đóng vai trò cốt cán trong những thành công này đều trưởng thành từ học viện MimoSifcom. Đây là mối quan hệ hợp tác đã thành công rực rỡ trong suốt nhiều thập kỷ.

Jean-Marc Guillou là một trong những người thành lập học viện MimoSifcom

Qua nhiều năm, học viện là nơi nuôi dưỡng những ngôi sao tương lai như anh em nhà Touré (Kolo và Yaya), Salomon Kalou (cựu cầu thủ Chelsea) cùng nhiều cái tên khác.

Kể từ khi MimoSifcom được thành lập vào năm 1993 với một nhóm trẻ em từ 11 đến 12 tuổi, ASEC đã mang lại lợi ích lớn cho học viện. Đội một của câu lạc bộ vừa trao cơ hội cho các em thể hiện, vừa tạo điều kiện để các em sang châu Âu nhờ mối quan hệ đối tác đã thiết lập với các câu lạc bộ nước ngoài.

Học viện MimoSifcom đã đào tạo ra nhiều ngôi sao cho bóng đá Bờ Biển Ngà

Mạng lưới quan hệ rộng khắp của Guillou cũng mang lại lợi ích to lớn cho học viện. Trong những ngày đầu dẫn dắt Arsenal tại sân Highbury vào cuối thập niên 90, Arsène Wenger, người từng được chính Guillou trao cơ hội khởi đầu sự nghiệp huấn luyện, đã mở ra con đường tới London bằng cách đồng ý cho một số cầu thủ Beveren thử việc tại Arsenal.

Sau chức vô địch CAF Champions League 1998, hàng loạt câu lạc bộ trên thế giới đã nhận ra tài năng của các cầu thủ Bờ Biển Ngà và chiêu mộ họ. Điều này buộc ASEC phải dựa hoàn toàn vào lứa trẻ đôn lên từ học viện Mimosifcom. Khi đến thời điểm tham dự trận Siêu cúp CAF 1999 đối đầu với đội bóng Tunisia Espérance de Tunis, họ đã tung ra sân một đội hình hoàn toàn gồm các học viên tốt nghiệp từ học viện.

ASEC Mimosas là đội bóng hàng đầu của Bờ Biển Ngà

Kết thúc trận đấu, ASEC đã giành chiến thắng 3-1 sau hiệp phụ, chơi lấn lướt trước đối thủ Tunisia giàu kinh nghiệm hơn và mang lại niềm tự hào cho nơi họ được nuôi dưỡng, cho câu lạc bộ và cho cả đất nước. Ra sân ngày hôm đó có Kolo Touré khi ấy mới 17 tuổi và Zokora 18 tuổi – những người đã chơi cực kỳ chững chạc ở hàng phòng ngự.

6 thành viên trong đội hình vô địch CAN 2024 của Bờ Biển Ngà là Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Jean-Michaël Seri, Karim Konaté, Oumar Diakité và Folly Ayayi, đều xuất thân từ học viện. Trong thành phần dự World Cup 2026 của đội tuyển Bờ Biển Ngà có 4 gương mặt ở trên góp mặt là Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Jean-Michaël Seri và Oumar Diakité.

Mối liên hệ thú vị với bóng đá Việt Nam

Cái tên Sol Beni và ASEC Mimosas gợi cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm giác thân quen. Sợi dây liên kết chính là huấn luyện viên Philippe Troussier - người từng làm việc tại trung tâm bóng đá PVF và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Pháp làm việc ở Bờ Biển Ngà trong quá khứ và từng dẫn dắt đội tuyển nước này (1993) cũng như CLB ASEC Mimosas. Ông Troussier giúp câu lạc bộ chủ quản 3 lần đăng quang giải VĐQG Bờ Biển Ngà vào các năm 1990, 1991 và 1992. Đáng chú ý, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam góp phần tạo nên kỷ lục lừng lẫy của đội bóng Bờ Biển Ngà.

ASEC bất khả chiến bại trong 5 năm, từ 1989 đến 1994. Đi kèm theo kỷ lục này là 6 chức vô địch quốc gia Bờ Biển Ngà liên tiếp. Đây cũng là một trong hai chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá được FIFA công nhận. Trong giai đoạn 1989-1992, dẫn dắt ASEC Mimosas là huấn luyện viên Philippe Troussier.

Nhà cầm quân sinh năm 1955 lấy tên Sol Beni - nơi khai sinh lò đào tạo MimoSifcom - đặt cho một thương hiệu rượu của gia đình.

Philippe Troussier từng dẫn dắt CLB ASEC.

Một nhân vật quan trọng khác của MimoSifcom và ASEC Mimosas cũng có liên hệ gián tiếp với bóng đá Việt Nam. Đó là Jean-Marc Guillou, một trong số những người thành lập học viện MimoSifcom, đã điều hành nhiều học viện bóng đá tại nhiều nước khác nhau dưới tên của mình là Academie Jean-Marc Guillou. Người hâm mộ Việt Nam quen hơn với phiên bản viết tắt tên ông - JMG.

Lò đào tạo HAGL JMG tại Việt Nam, nơi đã “sản xuất” ra những ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…sử dụng giáo trình do ông Jean-Marc Guillou viết ra. Điểm chung của HAGL JMG với lò MimoSifcom nằm ở phương pháp đào tạo cầu thủ. Công Phượng, Xuân Trường... và các lứa tiếp theo được cho tập luyện chơi bóng bằng chân trần trong những năm đầu tiên, giúp cầu thủ có cảm giác bóng tốt, chân thực hơn do tiếp xúc trực tiếp mặt sân và trái bóng.

Phương pháp nổi tiếng nhất của học viện MimoSifcom cũng chính là giai đoạn tập luyện chân trần. Trong vài năm đầu tiên của quá trình phát triển, các tài năng trẻ phải tập luyện hoàn toàn không mang giày trên những thảm cỏ mượt mà được chăm sóc kỹ lưỡng.

Theo trang Striver Football, triết lý này tuy đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc: tập luyện chân trần giúp tối đa hóa cảm giác bóng của cầu thủ, đòi hỏi cơ chế vận động cơ thể phải chuẩn xác và cải thiện mạnh mẽ bước chạm bóng đầu tiên.

Ngoài MimoSifcom, ông Jean-Marc Guillou còn mở một lò đào tạo khác ở Bờ Biển Ngà là JMG Abidjan. Học viện JMG Abidjan cũng áp dụng các phương pháp hiệu quả để phát triển cảm giác bóng, tư duy chiến thuật và nâng cao các kỹ năng kỹ thuật. Gervinho, Emmanuel Eboué, Arthur Boka và Abdoulaye Méïté chính là những sản phẩm thuần túy của trung tâm đào tạo này, từng là trụ cột giúp đội tuyển Bờ Biển Ngà dự World Cup lần đầu tiên vào năm 2006.