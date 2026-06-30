Miền Bắc đón thêm đợt mưa lớn diện rộng và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin mưa lớn ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay 30/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, TP Hải Phòng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 80mm như trạm Xuân Minh 1 (Tuyên Quang) 135,2mm; Phan Thanh (Lào Cai) 114,4mm; Lao Xả Phình (Điện Biên) 84,4mm…

Từ chiều tối 30/6 đến đêm 1/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng tiếp tục là tâm điểm đợt mưa này. Trời mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh họa)

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 30/6 đến sáng 1/7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối 30/6, Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 2/7, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Cùng thời điểm này, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Ngoài ra, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, từ 4-7/7, Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại Trung Bộ, từ 1/7, nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt cao nhất có nơi trên 35°C. Sau đó, nắng nóng kết thúc ở khu vực này.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 1/7, Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến có mưa, có thời điểm nhiệt độ cao nhất giảm xuống 29°C, trời mát mẻ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, từ 2-4/7, khu vực này duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-33°C, thấp nhất dao động 26-27°C.

Ngày 5/7, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm còn 29°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 26°C, trời nhiều mây, có mưa vừa.

Trong hai ngày 6-7/7, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng lên ngưỡng 31-32°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 26°C.

Ngày 8/7, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tiếp tục tăng lên mức 33°C, nhiệt độ thấp nhất 27°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (9-10/7), Hà Nội tiếp tục hứng mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày giảm, cao nhất 29°C, thấp nhất 26°C, trời mát mẻ.