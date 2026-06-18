Messi dùng áo đấu đặc biệt, không ai khác được sở hữu ở World Cup 2026

(VTC News) -

Rạng sáng 17/6, Lionel Messi giúp Argentina khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng chiến thắng thuyết phục trước Algeria. Đáng chú ý, chiếc áo thi đấu mà Messi mặc trong trận đấu này đôi chút so với các đồng đội. Trên áo của đội trưởng Argentina xuất hiện tới bốn huy hiệu đặc biệt, phản ánh di sản mà anh đã xây dựng suốt hai thập kỷ chinh chiến ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Điểm nổi bật nhất nằm ở tay áo phải của Messi, nơi xuất hiện Huy hiệu Di sản World Cup (Legacy Patch). Đây là biểu tượng mới được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) giới thiệu tại World Cup 2026 nhằm tôn vinh những cầu thủ từng tham dự ít nhất 5 kỳ World Cup. Huy hiệu được thiết kế với hình cầu thủ màu vàng, dòng chữ "LEGACY" cùng quốc kỳ của quốc gia mà cầu thủ đó đại diện.

Chiếc áo thi đấu của Messi xuất hiện tới bốn huy hiệu đặc biệt.

Messi là một trong những cầu thủ hiếm hoi được FIFA trao huy hiệu đặc biệt này tại World Cup 2026. Trước đó, anh đã góp mặt ở các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Trận đấu với Algeria đánh dấu lần thứ sáu Messi xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời là kỷ lục của giải đấu.

Ngoài ra, cựu cầu thủ Barcelona còn sở hữu một huy hiệu đặc biệt khác là Cầu thủ hay nhất World Cup 2022 (Golden Ball Patch) nằm bên tay trái. Tại Qatar cách đây bốn năm, Messi trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng World Cup hai lần.

Thành tích này giúp anh được FIFA dành riêng một huy hiệu đặc biệt trên áo đấu tại World Cup 2026. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian thi đấu, chiếc băng đội trưởng màu xanh đã che gần như hoàn toàn biểu tượng này. Vì vậy rất ít người nhận ra sự tồn tại của huy hiệu đặc biệt nói trên.

Video: Messi lập cú hattrick trong trận đấu với Algeria

Bên cạnh các huy hiệu cá nhân, Messi và toàn bộ đội tuyển Argentina còn mang hai huy hiệu vàng tượng trưng cho vị thế nhà đương kim vô địch World Cup. Đầu tiên là huy hiệu đương kim vô địch World Cup (Reigning World Champion Patch) được đặt chính giữa ngực áo. Đây là dấu hiệu nhận diện dành riêng cho đội tuyển đang nắm giữ cúp vàng thế giới và Argentina được quyền sử dụng sau chức vô địch tại Qatar 2022.

Chi tiết đặc biệt còn lại (World Cup Golden Patch) nằm trên tay áo phải, ngay phía trên Huy hiệu Di sản World Cup, được FIFA trao cho những đội tuyển từng đăng quang tại giải đấu.

Màn trình diễn của Messi và các đồng đội trước Algeria ngày 17/6 càng làm cho ý nghĩa của những huy hiệu này trở nên đặc biệt hơn. Messi không chỉ xuất hiện với tư cách một huyền thoại của bóng đá thế giới, mà còn trực tiếp ghi dấu ấn bằng cú hattrick đầu tiên trong sự nghiệp World Cup. Trận đấu cũng đánh dấu lần thứ 200 anh khoác áo đội tuyển Argentina.