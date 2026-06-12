(VTC News) -

Trong quá trình sử dụng điện thoại thông minh, việc thiết bị tiếp xúc với môi trường nhiều bụi bặm hay không may dính nước mưa là điều khó tránh khỏi. Khi các tạp chất này xâm nhập và tích tụ vào màng loa, chúng sẽ làm giảm tiết diện thoát âm, khiến âm thanh phát ra bị rè, nghẹt hoặc nhỏ đi trông thấy. Thông thường, người dùng sẽ nghĩ ngay đến việc dùng tăm bông, cọ nhỏ hoặc mang ra cửa hàng sửa chữa. Tuy nhiên, giới công nghệ hiện nay đang áp dụng một phương pháp thông minh, an toàn và hoàn toàn miễn phí, vệ sinh loa bằng sóng âm.

Mẹo vệ sinh loa điện thoại bằng âm thanh

Để hiểu tại sao âm thanh lại có thể làm sạch một thiết bị phần cứng, chúng ta cần nhìn vào nguyên lý hoạt động của màng loa. Loa điện thoại tái tạo âm thanh bằng cách tạo ra các dao động cơ học đẩy không khí. Khi áp dụng thủ thuật vệ sinh bằng âm thanh, các ứng dụng hoặc trang web sẽ phát ra một dải âm thanh có tần số rất cụ thể, thường là các tần số thấp (âm bass) dao động từ 0Hz đến 250Hz, hoặc đôi khi kết hợp các xung âm thanh cao tầng. Ở dải tần số này kết hợp cùng mức âm lượng tối đa, màng loa bên trong điện thoại sẽ dao động với biên độ cực kỳ mạnh mẽ.

Vệ sinh điện thoại bằng âm thanh dựa trên nguyên lý Vật lý. Ảnh: HT

Sự rung lắc dữ dội và liên tục này tạo ra một lực đẩy cơ học vật lý. Lực đẩy này đóng vai trò như một chiếc chổi quét tàng hình, liên tục tống khứ các giọt nước đọng lại trong các rãnh siêu nhỏ hoặc đánh bật các hạt bụi, xơ vải li ti ra khỏi màng lưới bảo vệ loa.

Khi nào mẹo vặt vệ sinh này phát huy hiệu quả tối đa? Đứng ở góc độ khách quan, dù mang lại hiệu ứng rất ấn tượng, phương pháp này không phải là phép màu có thể giải quyết mọi vấn đề. Việc làm sạch bằng sóng âm phát huy hiệu quả xuất sắc nhất trong hai trường hợp: Điện thoại vừa bị rơi xuống nước hoặc đi mưa và loa bị kẹt các hạt bụi mịn, xơ vải khô. Lực rung từ âm thanh sẽ nhanh chóng xé toạc sức căng bề mặt của giọt nước, đẩy chúng ra ngoài dưới dạng những tia nước nhỏ li ti mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, giới hạn của phương pháp này nằm ở các chất bẩn dạng đặc dính. Nếu loa điện thoại của bạn bị dính bùn đất đã khô cứng, kẹo cao su, hay các loại nước ngọt có hàm lượng đường cao bám dính lâu ngày, lực đẩy của màng loa sẽ không đủ để bóc tách chúng. Lúc này, việc can thiệp bằng dụng cụ chuyên dụng là bắt buộc.

Các công cụ tạo sóng âm phổ biến và dễ tiếp cận

Hiện nay, bạn có thể dễ dàng tiếp cận phương pháp này thông qua nhiều nền tảng khác nhau mà không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp:

- Các trang web trực tuyến: Nổi tiếng nhất là FixMySpeakers.com. Đây là một tiện ích nền web cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập bằng trình duyệt trên điện thoại, nhấn vào biểu tượng giọt nước, trang web sẽ ngay lập tức phát ra đoạn âm thanh có tần số đặc thù để tống khứ nước.

- Ứng dụng di động chuyên dụng: Trên cả App Store và Google Play Store, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các ứng dụng như Sonic, Speaker Cleaner, Wave Clean hay Frequency Sound Generator. Các ứng dụng này cho phép người dùng tùy chỉnh dải tần số (Hz) theo ý muốn hoặc sử dụng chế độ làm sạch tự động với các chu kỳ rung được lập trình sẵn.

- Tính năng được tích hợp sẵn: Một số nhà sản xuất điển hình như Xiaomi đã tích hợp sẵn tính năng "Làm sạch loa" ngay trong phần cài đặt của máy. Đối với người dùng iPhone, bạn có thể tải các phím tắt có tên "Water Eject" để kích hoạt sóng âm đẩy nước nhanh chóng chỉ với một cú chạm.

Lực rung từ âm thanh sẽ nhanh chóng xé toạc sức căng bề mặt của giọt nước, đẩy chúng ra ngoài dưới dạng những tia nước nhỏ li ti mà mắt thường có thể nhìn thấy. Ảnh: IG

Các vệ sinh loa điện thoại bằng âm thanh

Để tối ưu hóa công năng và đảm bảo an toàn cho thiết bị, bạn nên thực hiện theo quy trình bài bản sau:

Bước 1: Thiết lập không gian và âm lượng: Hãy tháo ốp lưng điện thoại để âm thanh và tạp chất không bị cản lại. Tiếp theo, hãy đẩy thanh âm lượng (Volume) của điện thoại lên mức cao nhất (100%). Đây là điều kiện tiên quyết để màng loa tạo ra biên độ dao động đủ mạnh.

Bước 2: Định vị tư thế điện thoại: Tuyệt đối không ngửa mặt loa lên trên. Hãy dựng đứng điện thoại hoặc úp phần có dải loa hướng xuống mặt bàn (nên lót một lớp khăn giấy mỏng ở dưới). Tư thế này lợi dụng thêm lực hấp dẫn của Trái Đất, giúp nước và bụi rơi ra ngoài dễ dàng hơn.

Bước 3: Phát sóng âm: Mở ứng dụng hoặc trang web và bấm phát âm thanh. Hãy để âm thanh chạy liên tục trong khoảng 1 đến 2 phút. Nếu máy bị vào nhiều nước, bạn có thể tạm dừng, vẩy nhẹ điện thoại rồi tiếp tục phát thêm 1-2 lần nữa.

Bước 4: Hoàn thiện thủ công: Sau khi màng loa đã tống khứ chất bẩn ra các khe ngoài cùng, hãy dùng một chiếc tăm bông khô hoặc bàn chải đánh răng loại có lông tơ siêu mềm, nhẹ nhàng quét ngang bề mặt lưới loa để lấy đi lượng bụi và nước đọng lại.

Lưu ý

Việc lạm dụng sóng âm cũng tiềm ẩn một số rủi ro nhất định đối với các thiết bị điện tử, bạn cần lưu ý:

Thứ nhất, không lạm dụng thời gian phát. Việc ép màng loa hoạt động ở mức công suất tối đa liên tục quá 10 phút có thể sinh ra nhiệt lượng lớn, làm rách màng loa hoặc cháy cuộn dây âm thanh . Chỉ nên thực hiện 2-3 lần cho mỗi đợt vệ sinh.

Thứ hai, tuyệt đối không dùng kim băng, tăm tre hay vật nhọn chọc trực tiếp vào các lỗ loa. Màng loa smartphone có độ mỏng chỉ tính bằng micromet, một lực tác động vật lý dù nhỏ từ vật nhọn cũng đủ để chọc thủng màng loa vĩnh viễn.

Cuối cùng, hãy biết điểm dừng. Nếu sau 3 lần thực hiện vệ sinh bằng âm thanh mà loa điện thoại vẫn có hiện tượng rè, nghẹt hoặc mất tiếng, rất có thể nước đã làm chập bo mạch bên trong hoặc màng loa đã bị tổn thương vật lý. Việc cố gắng dùng sóng âm lúc này là vô tác dụng, giải pháp khôn ngoan nhất là mang thiết bị đến các trung tâm bảo hành hoặc cơ sở sửa chữa uy tín để được can thiệp kỹ thuật chuyên sâu.