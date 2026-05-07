Người đàn ông liệt tứ chi sau cú ngã quỵ bởi căn bệnh hiếm gặp

Khoảng 9h ngày 10/4, nam bệnh nhân T.N.M.Q. (35 tuổi) đột ngột yếu tay chân và ngã quỵ. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng liệt tứ chi, bên phải nặng hơn bên trái; tỉnh, tiếp xúc được nhưng không tự tiểu tiện.

Tại khoa Cấp cứu, do biểu hiện liệt cấp tính, bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu theo dõi đột quỵ não. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ sọ não và cột sống cổ, các bác sĩ ghi nhận máu tụ ngoài màng cứng tủy sống vùng C3–C5 gây chèn ép tủy cổ. Bệnh nhân sau đó được chuyển khẩn cấp đến Khoa Cột sống để xử trí chuyên khoa.

Sau ca phẫu thuật, sức khoẻ người bệnh đã ổn định. (Ảnh: BVCC)

Qua đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định nguyên nhân gây liệt là khối máu tụ ngoài màng cứng tủy sống chèn ép tủy sống. Đây là tình trạng hiếm gặp, tiến triển nhanh và tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng thần kinh nặng nề nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn biến nặng, ê-kíp quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm nhằm lấy máu tụ và giải ép tủy sống.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tại khoa hồi sức trong 24 giờ đầu do tình trạng phù tủy sống. Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được rút nội khí quản và chuyển về Khoa Cột sống để tiếp tục điều trị.

Diễn biến sau mổ cho thấy chức năng vận động cải thiện rõ rệt, với sức cơ chi dưới tăng lên mức 3/5 ngay từ ngày thứ 2. Đến ngày thứ 7, bên trái gần như hồi phục hoàn toàn, trong khi bên phải cũng cải thiện đáng kể và đạt mức 3/5.

TS.BS Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Khoa Cột sống, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, máu tụ ngoài màng tủy tự phát là tình trạng chảy máu đột ngột gây chèn ép tủy cấp tính. Nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tổn thương ban đầu có thể tiến triển thành các tổn thương thứ phát như phù tủy, nhuyễn tủy.

Nguyên tắc điều trị tối ưu là phẫu thuật giải ép sớm nhằm loại bỏ khối máu tụ, giúp tủy sống được giải phóng và tạo điều kiện cho chức năng thần kinh hồi phục.

Kết quả chụp MRI cho thấy tụ máu ngoài màng cứng, trong ống sống cấp tính ngang mức c3->c5. (Ảnh: BVCC)

"Thời điểm can thiệp có ý nghĩa quyết định đến kết quả điều trị. Nếu phẫu thuật sớm, đa số trường hợp có thể hồi phục gần như hoàn toàn. Thời gian “vàng” trong điều trị máu tụ ngoài màng tủy là từ 6 đến 12 giờ kể từ khi khởi phát. Với những trường hợp chèn ép tủy rõ, cần được can thiệp sớm, bởi sau khoảng thời gian này việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn và nguy cơ di chứng tăng cao", BS Bình nói.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa kết hợp phục hồi chức năng. Tập luyện sớm có vai trò quan trọng trong cải thiện vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các bài tập được triển khai ngay tại giường dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và kỹ thuật viên.

Hiện tại, bệnh nhân ổn định, được xuất viện và tiếp tục phục hồi chức năng theo hướng dẫn chuyên môn.