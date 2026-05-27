  • logo
Xuất bản ngày 27/05/2026 11:35 AM
Xuất bản ngày 27/05/2026 11:35 AM

Mảng vữa trần nhà rơi xuống giường, bé trai 6 tháng tuổi tử vong thương tâm

(VTC News) -

Trong lúc đang ngủ tại nhà riêng ở xã Bích Hào, bé trai 6 tháng tuổi bất ngờ bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng, tử vong thương tâm.

Ngày 27/5, chính quyền xã Bích Hào (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai mới 6 tháng tuổi tử vong sau khi bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin từ địa phương, sự việc xảy ra vào chiều 25/5 tại nhà riêng của gia đình cháu bé ở xóm Kim Hoa, xã Bích Hào. Thời điểm đó, cháu N.M.K. đang nằm ngủ trên giường trong màn chụp thì bất ngờ lớp vữa trên trần nhà bong ra, rơi xuống vị trí cháu nằm.

Người thân phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Vữa trần nhà bị bong tróc rộng khoảng 3 m2

Vữa trần nhà bị bong tróc rộng khoảng 3 m2

Sau vụ việc, nhiều người dân địa phương bày tỏ lo ngại về độ an toàn của các công trình dân dụng, nhất là tình trạng bong tróc trần nhà trong thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền cùng các đoàn thể địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

TRẦN LỘC
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Cách vệ sinh cục nóng điều hòa

Cách vệ sinh cục nóng điều hòa

Việc định kỳ vệ sinh cục nóng điều hòa giúp tối ưu hiệu suất làm mát và tiết kiệm điện năng; bạn có thể tự thực hiện việc này một cách an toàn.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 27/5

Tin thế giới nổi bật trong ngày 27/5

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 27/5, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Mỹ, Triều Tiên, Nga - Ấn Độ, Israel - Hamas và sự cố tàu dầu ngoài khơi Oman.