Gần 2.500 đơn vị trốn đóng bảo hiểm ở Đà Nẵng

Theo đó, 2.499 đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa được cơ quan nhà nước công khai khoản tiền chậm đóng, trốn đóng một số loại bảo hiểm.

Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An, chủ sở hữu khu lưu trú Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort - Hà My Đông A (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng). Doanh nghiệp này nợ bảo hiểm lên tới gần 10,7 tỷ đồng.

Tháng 4/2025, rất đông người lao động tập trung trước cổng Công ty Minh Hoàng 2 để yêu cầu doanh nghiệp giải quyết bảo hiểm xã hội.

Đáng chú ý, trong bảng danh sách nợ bảo hiểm (tính tới tháng 4/2026) có Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (viết tắt Công ty Minh Hoàng 2, đóng tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc) có khoản nợ hơn 4 tỷ đồng.

Như Báo Điện tử VTC News từng phảnh ánh, trước Tết Nguyên đán 2025, hàng trăm công nhân của Công ty Minh Hoàng 2 từng đình công vì doanh nghiệp không giải quyết chế độ thưởng Tết cũng như BHXH.

Cụ thể, ngày 20/1/2025, Công ty Minh Hoàng 2 thông báo chi thưởng Tết bằng bình quân một nửa tháng lương cho những cán bộ, công nhân viên làm việc tại công ty đủ 12 tháng trong năm 2024; cán bộ, công nhân viên làm không đủ 12 tháng thì sẽ được tính thưởng theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Ngay ngày hôm sau, vì công ty chưa chi trả tiền thưởng Tết (lương tháng thứ 13) và nợ đóng các khoản bảo hiểm kéo dài dai dẳng nên các công nhân quyết định đình công.

Sau đó, công ty hẹn ngày 31/3/2025 sẽ giải quyết vấn đề thưởng Tết. Song đến thời điểm hiện tại, các công nhân vẫn chờ đợi trong mỏi mòn.

Đến tháng 4/2025, rất đông người lao động tập trung trước cổng Công ty Minh Hoàng 2. Tại đây, các công nhân tập trung thành từng nhóm với mong muốn gặp đại diện lãnh đạo công ty để giải quyết dứt điểm vấn đề nợ bảo hiểm xã hội khiến họ lâm cảnh lao đao suốt thời gian dài.