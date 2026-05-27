Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Điện Biên

(VTC News) -

Ngày 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng niệm các liệt sĩ. (Ảnh: VGP)

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong 9 hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng lần này, có 8 hài cốt chưa đủ thông tin để xác định danh tính. Dẫu chưa thể gọi tên, các anh vẫn được đồng đội, Nhân dân và Tổ quốc đón trở về trong niềm tiếc thương sâu nặng, sự tri ân thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Một hài cốt liệt sĩ đã được thân nhân đón về an táng tại quê nhà ở Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng di chuyển hài cốt liệt sĩ ra nơi an táng. (Ảnh: VGP)

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đáng chú ý, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Chiến dịch đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng như: tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ...

Đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 974 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào có 182 hài cốt, tại Campuchia là 550 hài cốt và trong nước có 242 hài cốt.