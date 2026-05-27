BIM Land khởi động tòa tháp Prima Bay tại vị trí cửa ngõ Halong Marina

Dự án được kỳ vọng sẽ đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường Quảng Ninh, nơi dòng khách, dòng tiền và dòng trải nghiệm cùng hội tụ bên vịnh di sản.

Khởi động mảnh ghép mới tại cửa ngõ Halong Marina

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo phường Bãi Cháy đánh giá cao chuỗi dự án do BIM Land triển khai thời gian qua, đã góp phần mở rộng không gian đô thị, nâng cấp hệ thống dịch vụ, thương mại, lưu trú và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong những năm qua, Khu đô thị vịnh biển Halong Marina do BIM Land kiến tạo đã từng bước phát triển, trở thành không gian sống của hàng vạn cư dân, điểm đến lý tưởng của du khách, nhà đầu tư và các thương hiệu quốc tế.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bãi Cháy cùng đại diện chủ đầu tư BIM Land và các đối tác, nhà thầu thi công thực hiện nghi thức khởi động dự án Prima Bay.

Từ nền tảng đó, sự kiện khởi động tòa tháp đôi Prima Bay tại cửa ngõ huyết mạch phường Bãi Cháy là dấu mốc quan trọng, không chỉ bổ sung nguồn cung sản phẩm bất động sản mang giá trị thực tới thị trường Quảng Ninh, mà còn tiếp tục đóng góp vào chất lượng đô thị, diện mạo điểm đến và giá trị dài hạn của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Tổng Giám đốc phụ trách địa bàn Quảng Ninh Tập đoàn BIM - phát biểu tại sự kiện.

Với hàng loạt dự án trọng điểm đang triển khai tích cực trên địa bàn - trong đó có Prima Bay, BIM Land khẳng định cam kết đồng hành cùng phường Bãi Cháy và tỉnh Quảng Ninh trong tầm nhìn tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng hàng đầu cả nước và vươn tầm quốc tế.

Vị thế “Đến trước Bình minh” bên vịnh di sản

Dự án Prima Bay gồm hai tòa tháp cao 30 tầng nổi, cung cấp gần 3.000 căn hộ cao cấp mang phong cách khách sạn. Trong đó, khoảng 82,15% là dòng sản phẩm studio, hướng tới nhu cầu lưu trú linh hoạt và đầu tư khai thác giá trị bền vững tại Hạ Long.

Chỉ trong thời gian ngắn, Prima Bay đã sớm tạo nên làn sóng quan tâm từ giới đầu tư và các chuyên gia bất động sản. Tại sự kiện Beyond Halong 2026 do BIM Land tổ chức, hơn 2.500 chuyên viên kinh doanh đến từ 30 đối tác phân phối chiến lược đã bày tỏ sự hào hứng và quyết tâm đồng hành cùng mảnh ghép mới nhất của Halong Marina.

Sức hút của Prima Bay trước hết đến từ vị trí cửa ngõ Bán đảo 1, trên mặt tiền trục Hoàng Quốc Việt, nơi đón những dòng di chuyển đầu tiên chạm tới Khu đô thị Halong Marina. Trong một hệ sinh thái đã được BIM Land đầu tư qua nhiều thập kỷ, vị trí cửa ngõ không chỉ tạo lợi thế nhận diện, mà còn giúp Prima Bay đón đầu dòng khách, dòng trải nghiệm và dòng vận hành của toàn khu vực.

Đây trở thành lợi thế khai thác vượt trội, đưa tòa tháp đôi trước vịnh vào danh sách những lựa chọn lưu trú hàng đầu bên vịnh Hạ Long.

Prima Bay sở hữu hệ tầm nhìn đa lớp: hướng vịnh Hạ Long, hồ nhạc nước Halo Bay Show, bến du thuyền thời thượng, trục phố Hoàng Quốc Việt và cảnh quan nội khu.

Prima Bay được thiết kế bởi kiến trúc sư hàng đầu thế giới Massimo Mercurio và đội ngũ Mercurio Design Lab, với định hướng kiến trúc, cảnh quan và nội thất được định hình xuyên suốt theo phong cách Ý hiện đại, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Bên trong tòa tháp đôi là hơn 80 tiện ích đa tầng, trong đó nổi bật là những điểm nhấn như vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, bể jacuzzi, khu vui chơi, nhà hàng, café, khu BBQ, chòi vọng cảnh hướng hồ nhạc nước và vườn dạo bộ trên tầng cao. Cùng với đó là các điểm chạm tối ưu hóa năng lực vận hành như pantry tự phục vụ; giặt là tự động; không gian co-working và các sảnh đón khách riêng biệt.

Prima Bay hội tụ những lợi thế đắt giá trước chu kỳ tăng trưởng mới tại Quảng Ninh: đón đầu về vị trí, đi trước vận hội và nắm giữ lợi thế tại điểm khởi đầu của hệ sinh thái Halong Marina.

Sự xuất hiện của Prima Bay đúng vào thời điểm Quảng Ninh tăng tốc trên lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, du lịch phục hồi mạnh mẽ và hạ tầng liên vùng tiếp tục được thúc đẩy. Các công trình chiến lược như tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng sức hút cho những vị trí cửa ngõ có khả năng đón dòng khách, dòng vốn và nhu cầu lưu trú chất lượng cao.