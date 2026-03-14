14/03/2026 11:05:57 +07:00

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 của cả nước

(VTC News) -

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của các tỉnh, thành trên cả nước chủ yếu diễn ra từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, một số tỉnh tổ chức vào đầu tháng 7.

Đến thời điểm hiện tại, các sở Giáo dục và Đào tạo đã cập nhật kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Kỳ thi của các tỉnh thành cả nước dự kiến diễn ra trong khoảng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, tùy kế hoạch của từng địa phương.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thay đổi về khung thời gian tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch Kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn hai tuần so với trước. Vì vậy, nhiều địa phương đã điều chỉnh lịch thi lớp 10 để không trùng với thời điểm thi tốt nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho học sinh và không gây chồng chéo kỳ thi.

Ngày 12/3 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027, trong đó công bố chi tiết lịch thi đối với các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026–2027 sẽ diễn ra ngày 30-31/5; thí sinh dự thi trường chuyên làm thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Chiều 4/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM về công bố ngày thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, dự kiến vào ngày 1 và 2/6. Như vậy, lịch thi vào lớp 10 THPT tại TP.HCM năm nay có thể diễn ra sớm hơn năm ngoái 1 tuần.

Các địa phương trên cả nước đã có lịch thi dự kiến vào lớp 10 năm học 2026-2027. (Ảnh minh họa)

Sở GD&ĐT nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai cũng dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và đã có ngày thi (dự kiến). Đà Nẵng lên kế hoạch thi trong tháng 5, trong khi Quảng Ninh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7.

Về cấu trúc, phần lớn các địa phương vẫn tổ chức thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (thường là tiếng Anh). Riêng thí sinh đăng ký vào các trường THPT chuyên sẽ phải thi thêm môn chuyên theo quy định của từng địa phương.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành phải hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2026. Do đó, lịch thi có thể khác nhau giữa các địa phương nhưng đều nằm trong khoảng thời gian này.

Cập nhật lịch thi vào lớp 10 các tỉnh/ thành cả nước năm 2026

STTTỉnh/ thànhLịch thi vào lớp 10 Môn thi
1Hà Nội

30-31/5

Môn chuyên: 1/6

Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn)
2TP.HCM1-2/6Toán - Văn - Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh)
3Phú Thọ3-4/6Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
4Hải Phòng

Dự kiến 2-4/6

Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn)
5Bắc Ninh 26 - 27/5Toán - Văn - tiếng Anh
6Quảng NinhDự kiến 3-5/7Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung)
7Đà NẵngDự kiến 23-25/5Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
8Đồng Nai28 - 29/5Toán - Văn - tiếng Anh
9Hà Tĩnh 6-7/6Toán - Văn - tiếng Anh
10Huế Trước 31/7Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
11Lạng Sơn Trước 31/7Toán - Văn - tiếng Anh
12Cao BằngTrước 31/7Toán - Văn - Ngoại ngữ
13Thái NguyênTrước 31/7Toán - Văn - tiếng Anh
14Lào CaiTrước 31/7Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung)
15Tuyên Quang27-28/5Toán - Văn - Khoa học Tự nhiên
16Lai Châu25-26/5Cập nhật
17Điện BiênTrước 31/7Cập nhật
18Vĩnh LongTrường chuyên 2-3/7

THPT chuyên: Toán - Văn -Tiếng Anh + môn chuyên

Còn lại: Xét tuyển

19Sơn LaTháng 6Toán - Văn - tiếng Anh
20Hưng YênTrước 31/7Toán - Văn - tiếng Anh
21Ninh BìnhTrước 31/7Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga)
22Thanh Hoá Tháng 7Toán - Văn - tiếng Anh
24Quảng TrịTrước 31/7Toán - Văn - tiếng Anh
25Nghệ AnTrước 31/7Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)
26Gia LaiTrước 31/7Toán - Văn - tiếng Anh
27Quảng Ngãi30/5-1/6Cập nhật
28Đắk LắkTrước 31/7Cập nhật
29Khánh Hoà 28/5 - 29/5Toán - Văn - tiếng Anh
30Lâm Đồng1-3/7

THPT chuyên: Toán - Văn - tiếng Anh + môn chuyên

Còn lại: Xét tuyển

31Tây Ninh Trước 31/7Toán - Văn - Tiếng Anh
32An GiangTrước 31/7Toán - Văn - tiếng Anh
33Đồng ThápTrước 31/7Toán - Văn - tiếng Anh
34Cà MauTrước 31/7Cập nhật

Tại nhiều tỉnh, môn thi thứ ba ngoài Toán và Ngữ văn do từng địa phương quyết định, hầu hết chọn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).

Năm học 2026–2027 là năm đầu tiên sau khi sáp nhập một số tỉnh, thành, dẫn đến thay đổi về đơn vị tổ chức thi ở một số địa phương theo khung hành chính mới.

Việc công bố lịch thi sớm được kỳ vọng giúp học sinh, phụ huynh chủ động trong công tác ôn tập, đăng ký nguyện vọng cũng như bố trí thời gian học tập phù hợp trước kỳ thi vào lớp 10, một bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của học sinh cấp 3.

Lệ Thu
