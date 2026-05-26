Xuất bản ngày 26/05/2026 09:01 PM
Cập nhật lúc 09:58 PM ngày 26/05/2026

'Nhà một cột' chênh vênh giữa đại công trường Vành đai 2,5 Hà Nội bị phá bỏ

Sau nhiều ngày gây xôn xao mạng xã hội, công trình được ví như “lâu đài bay”, "nhà một cột" chênh vênh trên đường Khương Đình đã bị phá dỡ để đảm bảo an toàn.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh căn nhà 4 tầng nằm giữa đại công trường thi công dự án Vành đai 2,5 đoạn đi qua phường Khương Đình, Hà Nội. Công trình này được cư dân mạng ví như “lâu đài bay”, "nhà một cột" vì hình dáng kỳ dị, mất cân đối.

Căn nhà 4 tầng nằm nổi bật giữa khu vực đang giải phóng mặt bằng, trong khi nhiều công trình xung quanh đã bị cắt xén, chỉ còn lại 1 tầng hoặc 2 tầng.

Nhiều người cho rằng ngôi nhà sở hữu vị trí “đất vàng” khi một mặt giáp dự án Cao Xà Lá, mặt còn lại hướng ra tuyến Vành đai 2,5.

Sau khi bị cắt xén để phục vụ mở đường, phần diện tích phía dưới của căn nhà trở nên khá hẹp, trong khi các tầng phía trên được cơi nới rộng hơn, tạo nên hình dáng mất cân đối.

Đến sáng 26/5, căn nhà này bị lực lượng chức năng phá dỡ do không đảm bảo an toàn.

Theo chính quyền địa phương, sau khi bị cắt xén để phục vụ giải phóng mặt bằng, kết cấu công trình không còn đảm bảo an toàn, nằm chênh vênh giữa khu đất trống và không còn phù hợp với quy hoạch nên không đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, chủ nhà đã dừng sửa chữa và di dời đồ đạc để phục vụ công tác phá dỡ. Với phần diện tích khoảng 23 m² còn lại, cơ quan chức năng cho biết gia đình vẫn đủ điều kiện để xây dựng công trình mới theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ căn nhà, cho biết sau giải phóng mặt bằng, gia đình từng được phép sửa chữa trên phần kết cấu cũ nhằm ổn định cuộc sống. Khoảng một tuần qua, gia đình thuê thợ để hoàn thiện một số hạng mục như lát gạch, làm cầu thang và xây lại các phòng. “Tôi chấp hành chủ trương của chính quyền, nhưng chi phí xây dựng lại nhà quá lớn nên gia đình rất lo lắng”, ông Thắng chia sẻ. Theo chủ căn nhà, gia đình nhận mức đền bù 87 triệu đồng/m² và hiện cả 8 thành viên phải thuê nhà ở tạm trong thời gian chờ xây dựng lại.

Không chỉ tại Khương Đình, tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” còn xuất hiện tại nhiều dự án giao thông khác ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng.

Dự án tuyến đường nối khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng dài khoảng 470 m đã hoàn thành giải phóng mặt bằng từ cuối tháng 3. Sau khi mặt bằng được bàn giao, dọc tuyến xuất hiện nhiều căn nhà hình tam giác, méo lệch với diện tích siêu nhỏ, có công trình chỉ còn chiều sâu chưa đến 1 m nhưng vẫn nằm sát mặt đường.

Ngay đầu tuyến đường mới mở qua khu đô thị Đồng Tàu, nhiều căn nhà có diện tích siêu nhỏ, hình dạng méo mó vẫn tồn tại sau quá trình giải phóng mặt bằng.

Tại phố Nguyễn Tuân, nhiều căn nhà có chiều dài hàng chục mét nhưng chiều sâu chỉ khoảng 1,5 m xuất hiện sau khi tuyến đường được mở rộng. Các công trình này hiện trong tình trạng đóng kín cửa, trong khi hạ tầng, vỉa hè phía trước đã được hoàn thiện đồng bộ.

Sau thời gian dài chờ đợi, dự án mở rộng phố Nguyễn Tuân đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với các hạng mục cuối như trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và chỉnh trang hạ tầng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hàng loạt căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” tiếp tục gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều quy định siết chặt nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng. Theo Quyết định 61 có hiệu lực từ ngày 7/10/2024, thành phố sẽ kiên quyết thu hồi để hợp thửa đối với các lô đất không đủ điều kiện xây dựng, đồng thời không cấp phép xây mới cho thửa đất có diện tích dưới 15 m² hoặc mặt tiền, chiều sâu nhỏ hơn 3 m. Quy định này nhằm từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh và hiện đại.

Minh Đức
