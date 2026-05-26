'Nhà một cột' chênh vênh giữa đại công trường Vành đai 2,5 Hà Nội bị phá bỏ

Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ căn nhà, cho biết sau giải phóng mặt bằng, gia đình từng được phép sửa chữa trên phần kết cấu cũ nhằm ổn định cuộc sống. Khoảng một tuần qua, gia đình thuê thợ để hoàn thiện một số hạng mục như lát gạch, làm cầu thang và xây lại các phòng. “Tôi chấp hành chủ trương của chính quyền, nhưng chi phí xây dựng lại nhà quá lớn nên gia đình rất lo lắng”, ông Thắng chia sẻ. Theo chủ căn nhà, gia đình nhận mức đền bù 87 triệu đồng/m² và hiện cả 8 thành viên phải thuê nhà ở tạm trong thời gian chờ xây dựng lại.