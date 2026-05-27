Xăng E10 đã xuất hiện, xăng E5 có còn được bán?

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành sẽ phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ 1/6.

Tuy nhiên, để bảo đảm mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục duy trì xăng E5 RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, theo đánh giá của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy thì hầu hết ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam sử dụng được xăng E10. Một số ngoại lệ gồm một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất trong giai đoạn 1996 - 2023 và một số xe máy.

Tiếp tục bán xăng E5 đến hết năm 2030.

Để tránh nguy cơ một số xe quá cũ không tương thích với xăng E10, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục duy trì xăng E5 RON92. Xăng E5, E10 là các loại xăng sinh học được phối trộn từ xăng khoáng, với tỷ lệ ethanol tương ứng 5% và 10%.

Bộ Công Thương đánh giá việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng khí CO2 bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Xăng E5 là hỗn hợp gồm 95% xăng khoáng truyền thống (như RON92) pha trộn với 5% cồn sinh học (bio-ethanol). Nhiên liệu này có khả năng chống kích nổ tốt, giúp động cơ vận hành êm ái và đốt cháy nhiên liệu triệt để hơn.

Từ ngày 1/1/2018, xăng E5 chính thức được dùng đại trà trên toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng RON92. Trước đó, xăng sinh học E5 được Petro Vietnam giới thiệu lần đầu ra thị trường vào tháng 9/2008. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, loại xăng này đã bị Bộ Công Thương tạm đình chỉ bán ra thị trường.

Khi đó, Bộ Công Thương cho rằng do Việt Nam chưa có quy chuẩn về mặt hàng này, nên cần có thêm một thời gian nữa để thử nghiệm, đánh giá tác động và hoàn tất các thủ tục đăng ký, công bố tiêu chuẩn phù hợp.