Chủ kênh YouTube xuyên tạc bị bắt, Kim Soo Hyun nói gì?

Theo Nate, hôm 27/5, công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo Hyun phát hành thông cáo chính thức sau khi Kim Se Eui bị bắt.

Kim Se Eui bị bắt hôm 26/5. Ảnh: Sports Seoul.

"Qua quá trình điều tra, các nghi vấn và bằng chứng mà phía viện Garosero đưa ra nhằm vào Kim Soo Hyun đã được xác nhận là không đúng sự thật. Trong buổi họp báo cách đây một năm, Kim Soo Hyun từng nói rằng ‘Tôi sẽ không yêu cầu mọi người tin mình. Tôi nhất định sẽ chứng minh điều đó’. Một năm qua của Kim Soo Hyun chỉ xoay quanh việc thực hiện lời hứa ấy", phía nam diễn viên cho hay.

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Thông qua quy trình pháp lý và cuộc điều tra kỹ lưỡng, sự thật cuối cùng đã được chứng minh. Chúng tôi chân thành cảm ơn những người đã tin tưởng và chờ đợi Kim Soo Hyun trong suốt thời gian qua".

Trước đó, hôm 26/5, Tòa án phát lệnh bắt giữ Kim Se Eui, với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch trên YouTube rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, hay việc cô tự tử là do áp lực từ phía Kim Soo Hyun đòi nợ.

Ngoài ra, chủ kênh YouTube Viện nghiên cứu Garo Sero còn bị cáo buộc làm tổn hại danh dự Kim Soo Hyun bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói của Kim Sae Ron.

Vào tháng 3 năm ngoái, Kim Soo Hyun mở họp báo, thừa nhận từng hẹn hò với Kim Sae Ron nhưng phủ nhận cáo buộc yêu đương khi cô còn vị thành niên. Sau đó, anh khởi kiện Kim Se Eui cùng gia quyến Kim Sae Ron với cáo buộc phỉ báng và phát tán thông tin sai sự thật.

Kim Soo Hyun bật khóc trong họp báo hồi tháng 3/2025. (Ảnh: Newsis)

Vụ lùm xùm đời tư khiến Kim Soo Hyun chịu tổn thất nặng nề thời điểm đó khi bị nhiều nhãn hàng quay lưng, khán giả tẩy chay. Series Knock Off với kinh phí hàng chục tỷ won có anh tham gia bị hoãn phát hành vô thời hạn.