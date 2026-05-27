MGID chính thức mang Telegram Ads tới Việt Nam

MGID, nền tảng quảng cáo toàn cầu, chính thức trở thành đối tác quảng cáo chính thức của Telegram tại Việt Nam, mở ra cơ hội cho các thương hiệu và agency trong nước tiếp cận tệp người dùng Telegram đang phát triển nhanh chóng thông qua các trải nghiệm quảng cáo tự nhiên và không xâm lấn dựa trên sở thích và mối quan tâm của người dùng.

Sự hợp tác này mang đến cho các nhãn hàng tại Việt Nam một kênh mới để kết nối với các cộng đồng số có mức độ hoạt động cao trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, game, giáo dục, thương mại điện tử và kinh doanh.

Với khoảng 18 - 22 triệu người dùng tại Việt Nam, Telegram đang nổi lên như một trong những nền tảng kỹ thuật số phát triển nhanh nhất tại thị trường, được thúc đẩy bởi xu hướng người dùng tìm kiếm những trải nghiệm trực tuyến mang tính cộng đồng và kết nối trực tiếp hơn.

Khác với các nền tảng mạng xã hội truyền thống dựa trên tin đề xuất, người dùng Telegram chủ động tham gia các kênh và cộng đồng phù hợp với sở thích của mình, tạo cơ hội cho thương hiệu tiếp cận khách hàng trong môi trường giàu ngữ cảnh và mang tính chủ động cao hơn.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng và chi phí truyền thông trên các nền tảng số truyền thống liên tục tăng, các thương hiệu cũng đang tìm kiếm những cách thức mới để đa dạng hóa khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao chất lượng tương tác.

"Bối cảnh kỹ thuật số tại Việt Nam đang thay đổi rất nhanh, và các nhà quảng cáo tìm kiếm những môi trường mới nơi người dùng có mức độ tương tác cao và khám phá nội dung một cách chủ động hơn", ông Alex Ngô tại MGID chia sẻ.

"Thông qua sự hợp tác với Telegram, các thương hiệu có thể kết nối với người dùng trong các kênh và cộng đồng đáng tin cậy, nơi mức độ tương tác được thúc đẩy bởi nhu cầu và sở thích thực sự thay vì phụ thuộc vào thuật toán".

Thông qua hợp tác này, MGID sẽ hỗ trợ các nhãn hàng trong việc tư vấn chiến lược, triển khai chiến dịch, định hướng sáng tạo nội dung và tối ưu hiệu quả cho các chiến dịch Telegram Ads tại Việt Nam. Đồng thời, các thương hiệu cũng sẽ được hưởng lợi từ năng lực của MGID trong quảng cáo tự nhiên, nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và các giải pháp tối ưu chiến dịch ứng dụng AI.

Sự hợp tác này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của ngành tiếp thị kỹ thuật số khi các thương hiệu đang dần chuyển dịch từ chiến lược tập trung vào quy mô tiếp cận sang việc ưu tiên những cộng đồng có mức tương tác và độ tin cậy cao hơn.

Giai đoạn triển khai ban đầu sẽ tập trung vào những ngành hàng mà cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình khám phá và ra quyết định của người dùng, bao gồm tài chính, công nghệ, bất động sản, game, giáo dục, thương mại điện tử và các dịch vụ B2B.

Khi hành vi người dùng tiếp tục thay đổi, sự hợp tác giữa MGID và Telegram được kỳ vọng sẽ giúp các thương hiệu Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn với những cộng đồng số mới nổi và tạo ra lợi thế cạnh tranh sớm trên thị trường.

