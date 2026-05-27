Tin thế giới nổi bật trong ngày 27/5

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 27/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào vụ vỡ bồn hóa chất khiến nhiều thương vong tại Mỹ, Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng mới, Nga và Ấn Độ đàm phán bổ sung tên lửa S-400, Israel tuyên bố tập kích tân chỉ huy cánh vũ trang Hamas và vụ nổ tàu dầu ngoài khơi Oman gây tràn nhiên liệu.

Vỡ bồn hóa chất tại Mỹ, ít nhất 1 người thiệt mạng

Một bồn chứa hóa chất tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview, bang Washington (Mỹ) bị vỡ sáng 26/5, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo tuyên bố của chính quyền địa phương và công ty Nippon Dynawave Packaging, sự cố xảy ra vào khoảng 7h15 sáng tại khu vực chứa “white liquor” - hỗn hợp hóa chất được sử dụng trong quy trình sản xuất giấy. Ban đầu, giới chức địa phương cho rằng đây là một vụ nổ hóa chất, sau đó xác định là sự cố vỡ bồn chứa với dung tích khoảng 80.000 gallon.

Một bức ảnh do trang Facebook địa phương Cowlitz County News đăng tải cho thấy hiện trường sau vụ vỡ bồn chứa tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ở Longview, bang Washington, ngày 26/5.

Giới chức cứu hỏa cho biết có ít nhất 9 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp bị bỏng hóa chất nghiêm trọng và đã được chuyển đến các bệnh viện trong khu vực, bao gồm trung tâm điều trị bỏng tại Portland.

Ông Scott Goldstein, Trưởng lực lượng cứu hỏa và cứu nạn Cowlitz 2, xác nhận một số công nhân vẫn đang mất tích sau vụ việc. Trong khi đó, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân sự cố.

“White liquor” là hỗn hợp gồm sodium hydroxide, sodium sulfide và disodium carbonate, được sử dụng phổ biến trong công nghiệp giấy. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực nhà máy trong thời gian lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng mới

Ngày 27/5, Triều Tiên cho biết nước này đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng hệ thống vũ khí tên lửa hành trình chiến thuật đa nòng.

Trước đó một ngày, Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo, ra vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Các tên lửa được cho là đã bay khoảng 80 km.

Cuộc thử nghiệm được giám sát bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, vụ thử nhằm đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ thống tên lửa chiến thuật mới cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tự động.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận định việc phát triển thành công các hệ thống vũ khí mới cho thấy năng lực quân sự của Triều Tiên đã được nâng lên một bước mới, với khả năng tác chiến tầm xa và độ chính xác cao hơn.

Ông Kim cũng nhấn mạnh toàn bộ hệ thống điều khiển và phương tiện phóng đã được cải tiến để phù hợp với điều kiện chiến trường hiện đại. Nhiều chuyên gia nhận định các vụ thử tên lửa liên tiếp trong thời gian gần đây cho thấy Bình Nhưỡng đang tăng tốc củng cố năng lực răn đe quân sự và vị thế hạt nhân.

Nga và Ấn Độ đàm phán bổ sung tên lửa S-400

Nga cho biết đang tiến hành đàm phán với Ấn Độ về khả năng cung cấp thêm các hệ thống phòng không S-400 cho New Delhi. Theo Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (FSMTC), phía Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm tới việc mua thêm các tổ hợp S-400 sau khi hệ thống này được đánh giá cao trong xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan năm 2025.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: Getty Images)

Nga cho biết hợp đồng hiện tại vẫn đang được triển khai đúng tiến độ. Trong số 5 tổ hợp S-400 theo hợp đồng ký năm 2017, 3 hệ thống đã được bàn giao cho Ấn Độ, hệ thống thứ tư dự kiến được chuyển giao trong tháng này và hệ thống cuối cùng sẽ bàn giao trước cuối năm nay.

Hồi tháng 3, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ cũng thông qua kế hoạch mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 25 tỷ USD, bao gồm thêm các hệ thống S-400, máy bay và pháo binh. Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, với hơn 60% trang thiết bị quân sự có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga.

Israel tuyên bố tập kích tân chỉ huy cánh vũ trang Hamas

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 26/5 tuyên bố đã tiến hành cuộc không kích tại Dải Gaza nhằm vào Mohammed Odeh, tân chỉ huy cánh vũ trang Hamas. Theo IDF, cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Israel cáo buộc Mohammed Odeh là một trong những người tham gia lên kế hoạch cho vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Ông Mohammed Odeh (ngoài cùng bên phải) và các chỉ huy, lãnh đạo Hamas. (Ảnh: ToI)

Một nguồn tin Israel cho biết có dấu hiệu cho thấy ông Odeh đã thiệt mạng, tuy nhiên IDF chưa xác nhận chính thức và Hamas cũng chưa đưa ra bình luận. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết vụ không kích tại khu Rimal, phía tây Gaza City khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương.

Mohammed Odeh được bổ nhiệm làm chỉ huy lữ đoàn Al-Qassam sau khi người tiền nhiệm bị Israel hạ sát hồi giữa tháng 5. Israel khẳng định sẽ tiếp tục truy lùng những người đứng sau vụ tấn công khiến hơn 1.200 người thiệt mạng hồi tháng 10/2023.

Nổ tàu dầu ngoài khơi Oman, tràn nhiên liệu

Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) ngày 26/5 cho biết xảy ra vụ nổ bên mạn trái tàu chở dầu Olympic Life thuộc sở hữu của Hy Lạp, cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 60 hải lý.

Tàu dầu Olympic Life bị hư hại sau vụ nổ ngoài khơi Oman. (Ảnh minh họa)

Theo công ty quản lý Springfield Shipping, tàu đã va phải một vật thể chưa xác định khi đang di chuyển ngoài khơi vịnh Oman. Tàu dầu Olympic Life bị hư hại sau vụ nổ ngoài khơi Oman. Vụ va chạm khiến một bồn chứa nhiên liệu của tàu bị hư hại và gây ra hiện tượng tràn dầu trên mặt biển. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn vẫn an toàn và sự cố tràn nhiên liệu hiện đã được kiểm soát.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi Iran tuyên bố phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này kể từ cuối tháng 2. Trước đó cùng ngày, lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mà Washington mô tả là “mang tính phòng vệ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa và tàu bị nghi rải thủy lôi tại vùng Vịnh.

Phía Iran cáo buộc đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn đã được duy trì trong nhiều tuần qua.