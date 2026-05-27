Hà Nội hoàn tất bố trí 5.300 phòng thi cho 125.000 thí sinh thi lớp 10 công lập

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 30/5.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, năm 2026, toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Trong đó gần 125.000 thí sinh dự thi vào công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh dự thi các khối chuyên.

Năm nay thành phố bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi chính thức (tăng hơn 20 điểm so với năm trước), đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi. Đến 17h ngày 25/5, các điểm thi cơ bản hoàn tất điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

Hà Nội đã sẵn sàng 5.300 phòng thi phục vụ gần 125.000 thí sinh thi lớp 10 công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định công tác coi thi là khâu đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm kết quả thi thực chất, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào cấp THPT. Vì vậy, việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi được triển khai kỹ lưỡng.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT) lưu ý cán bộ coi thi thực hiện nghiêm nguyên tắc “2 tăng cường, 3 không, 4 đúng và 6 rõ”. Trong đó, “2 tăng cường” gồm tăng cường tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ; “3 không” là không lơ là chủ quan, không gây áp lực cho thí sinh, không tự ý xử lý tình huống bất thường.

Nguyên tắc “4 đúng” gồm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng nhiệm vụ được giao; còn “6 rõ” là rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2026-2027 cũng yêu cầu các xã, phường bố trí địa điểm chờ phù hợp cho phụ huynh trong thời gian thí sinh dự thi. Thời điểm thi, nếu thí sinh có vấn đề về sức khỏe, tùy theo mức độ sẽ có biện pháp hỗ trợ. Theo cập nhật các điểm thi báo lên, hiện có 6 thí sinh bị gãy tay, cần được hỗ trợ.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, qua phân tích dữ liệu đăng ký nguyện vọng, năm nay chưa xuất hiện biến động lớn về tỷ lệ chọi so với năm trước. Hai trường có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất là THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Đề thi năm nay được xây dựng theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Trong mỗi phòng thi sẽ có nhiều mã đề khác nhau để bảo đảm an toàn, khách quan; bài thi trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Theo kế hoạch, năm 2026 Hà Nội tổ chức thi lớp 10 từ ngày 30/5 đến ngày 1/6 với ba bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút.