Mải đi dạy bỏ tái khám, nữ giáo viên 29 tuổi đối mặt nguy cơ cắt bỏ một quả thận

(VTC News) -

Nữ giáo viên 29 tuổi ở Hà Nội đối mặt nguy cơ mất một quả thận vì chủ quan với triệu chứng đau lưng âm ỉ và bỏ lỡ lịch tái khám theo khuyến cáo của bác sĩ.

Theo BS Mai Văn Lực, Bệnh viện E, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy thận trái giãn độ IV, nhu mô mỏng gần như không còn chức năng.

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết chỉ thỉnh thoảng thấy mỏi vùng lưng. Hơn một năm trước, khi đi khám, chị được thông báo có "nang thận" và được khuyên theo dõi. Do công việc giảng dạy bận rộn, lại không thấy đau hay khó chịu nên chị không tái khám.

Theo bác sĩ, nguyên nhân thực sự không phải nang thận mà là hẹp niệu quản đoạn đổ vào bàng quang khiến nước tiểu ứ đọng kéo dài. Nếu được phát hiện sớm, người bệnh chỉ cần phẫu thuật tạo hình cắm lại niệu quản - bàng quang để bảo tồn quả thận.

Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài, thận mất gần như hoàn toàn chức năng. Bệnh nhân được tư vấn nhập viện để chụp xạ hình đánh giá lần cuối trước khi cân nhắc phẫu thuật nội soi cắt bỏ quả thận hỏng nhằm phòng ngừa nhiễm trùng và các biến chứng.

Nhiều trường hợp tiếc nuối khi thận bị tổn thương nặng.

Không lâu sau trường hợp trên, BS Lực tiếp tục tiếp nhận nữ bệnh nhân 54 tuổi từng nhập viện cấp cứu vì cơn đau quặn thận do sỏi niệu quản 6 mm cách đây ba năm. Khi đó, viên sỏi chưa cần can thiệp phẫu thuật, người bệnh được kê thuốc để sỏi tự thoát và hẹn tái khám. Sau khi hết đau, chị cho rằng sỏi đã ra ngoài nên không quay lại kiểm tra. Chỉ đến ba năm sau, chị mới đi khám lại.

BS Mai Văn Lực cho biết đây là sai lầm khá phổ biến. Nhiều bệnh lý tiết niệu như sỏi niệu quản hoặc hẹp đường tiết niệu có thể chỉ gây đau dữ dội ở giai đoạn đầu. Khi cơn đau qua đi, người bệnh lầm tưởng bệnh đã khỏi, trong khi quả thận vẫn âm thầm bị tắc nghẽn và tổn thương từng ngày.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên bỏ qua các triệu chứng như đau lưng, đau hông lưng hoặc chủ quan khi đã hết đau. Quan trọng hơn, người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám theo hẹn, bởi chỉ cần một viên sỏi kẹt lại hoặc một đoạn niệu quản bị hẹp không được phát hiện kịp thời cũng có thể khiến thận mất chức năng và phải cắt bỏ.