Khuyến cáo người trưởng thành không chủ quan với thuỷ đậu

Gần đây các bệnh viện ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng khi mắc thuỷ đậu. Một bệnh nhân 39 tuổi (Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng ổ bụng sau phẫu thuật, trên nền bệnh thủy đậu diễn biến nặng. Trước đó, một nam thanh niên 20 tuổi bị suy đa tạng do nhập viện muộn trên nền bệnh lý sẵn có. Những ca bệnh phức tạp này đòi hỏi sự phối hợp điều trị đa chuyên khoa và hồi sức tích cực.

Người trưởng thành khi mắc thuỷ đậu có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy kịch. (Ảnh: Bộ Y tế)

Thuỷ đậu (dân gian gọi là trái rạ) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella Zoster gây ra. Dấu hiệu đặc trưng nhất là tình trạng phát ban ngứa, sau đó tiến triển nhanh chóng thành các mụn nước nhỏ chứa đầy dịch trong. Bệnh rất dễ dàng lây truyền từ người sang người thông qua 2 con đường chính: tiếp xúc trực tiếp với dịch từ mụn nước của người bệnh, hoặc hít phải các giọt bắn chứa virus.

Chuyên gia y tế nhấn mạnh, bất cứ ai cũng có khả năng mắc mắc thuỷ đậu. Cần lưu ý, dù thường gặp ở trẻ em, nhưng người lớn khi mắc bệnh đối mặt với nhiều nguy cơ tăng nặng như: triệu chứng sốt cao hơn, đau cơ dữ dội, tăng tỷ lệ biến chứng thành viêm phổi ARDS, viêm não, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong.

Ngoài ra, virus Varicella Zoster có thể tồn tại trong tế bào thần kinh nhiều năm và diễn tiến thành bệnh zona thần kinh gây đau đớn, giảm chất lượng cuộc sống cho người bệnh sau này. Khi phát bệnh zona thần kinh, người bệnh vẫn có thể tiếp tục lây virus và gây bệnh thủy đậu cho người khác.

Theo thống kê của ngành y tế, thủy đậu có xu hướng gia tăng vào những tháng đầu xuân, đầu hè. Giao mùa chính là thời điểm khiến bệnh bùng phát nhanh chóng.

“Lá chắn” miễn dịch thường bị bỏ trống

Qua rà soát thực tế điều trị, các bác sĩ cho biết, một điểm chung ở nhiều ca bệnh nặng là bệnh nhân chưa từng tiêm vắc xin phòng thủy đậu. Điều này khiến virus dễ dàng tấn công, đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu hoặc đang sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch.

Để bảo vệ bản thân và gia đình trước thủy đậu, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh. Trong đó tiêm chủng là giải pháp hiệu quả hàng đầu, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị. Tiêm đủ 2 liều vắc xin thủy đậu có thể mang lại hiệu quả phòng ngừa lên tới khoảng 90%, không chỉ bảo vệ lâu dài cho cá nhân, gia đình mà còn góp phần quan trọng ngăn bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Trong giai đoạn chuyển mùa, ghi nhận nhu cầu tư vấn và dự phòng sức khỏe tại các trung tâm tiêm chủng gia tăng.

Chuyên gia dịch tễ lưu ý, bên cạnh tiêm phòng, người dân cần duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân như: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, sử dụng đồ dùng riêng, vệ sinh và khử khuẩn môi trường sống. Đồng thời, việc kiểm soát tốt các bệnh lý nền như: tim mạch, đái tháo đường, hen suyễn… cũng rất quan trọng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Khi có triệu chứng thuỷ đậu, cần đến ngay bệnh viện, cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Trong giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường tiềm ẩn nhiều mối nguy sức khỏe, các gia đình cũng nên chủ động phòng ngừa các bệnh dễ lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc khác như: não mô cầu, sởi, cúm, ho gà... Tiêm phòng vẫn là biện pháp hiệu quả hàng đầu để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.