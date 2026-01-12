Lây thủy đậu từ con, bố 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng nặng

(VTC News) -

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận ca thủy đậu biến chứng rất nặng ở người lớn. Bệnh nhân là anh B.V.H. (36 tuổi, trú tại Hưng Yên), bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần trong gia đình.

Trước khi nhập viện khoảng 6 ngày, anh H. xuất hiện triệu chứng đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong 4 ngày điều trị tại nhà, anh tự dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc lên các nốt phỏng thủy đậu nhưng không cải thiện. Các nốt mụn nước lan nhanh từ da đầu xuống mặt rồi ra toàn thân.

Anh H. đang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Khi sốt liên tục, có thời điểm lên tới 39 - 40°C, gia đình truyền dịch tại nhà nhưng tình trạng không đỡ. Người đàn ông được đưa vào cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do suy hô hấp tiến triển nặng.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, phải an thần thở máy với thông số ô xy 100%. Người bệnh kèm rối loạn đông máu, hội chứng nhiễm trùng nặng, toàn thân xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đều.

Xét nghiệm cho thấy CRP tăng rất cao (340,3 mg/L), điểm SOFA ban đầu 4 điểm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS - biến chứng nặng của thủy đậu.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt bởi bệnh nhân còn trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Khi nhiễm, bệnh diễn tiến rất nhanh, biến chứng viêm phổi ARDS nặng, phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy. Trường hợp này cũng cho thấy nguy cơ lây truyền thủy đậu trong gia đình khi tiếp xúc gần.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân có cải thiện, nhu cầu ô xy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát, các nốt mụn nước và mụn mủ khô dần. Tuy nhiên, tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị hồi sức.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella zoster gây ra, thường gặp ở trẻ em, biểu hiện bằng sốt, mệt mỏi và các nốt mụn nước trên da. Tuy nhiên, người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và dễ gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da; đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Bác sĩ khuyến cáo, vaccine phòng thủy đậu hiện được triển khai rộng rãi, tiêm phòng đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng. Người chưa từng mắc thủy đậu, đặc biệt là người có bệnh lý nền hoặc suy giảm miễn dịch, nên chủ động tiêm vaccine.

Khi trong gia đình có người mắc thủy đậu, cần hạn chế tiếp xúc gần, thực hiện các biện pháp phòng hộ. Người lớn khi có biểu hiện nghi ngờ thủy đậu không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nguy hiểm.