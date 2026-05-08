Đánh bại ngôi sao muay Thái Rodtang, cao thủ Nhật Bản hạnh phúc bên vợ xinh đẹp

(VTC News) -

Ngày 29/4/2026, cái tên Takeru Segawa trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng TKO trước Rodtang Jitmuangnon ở hiệp 5, qua đó đoạt chiếc đai vô địch Kickboxing hạng Flyweight tạm thời tại sự kiện ONE SAMURAI 1. Aoi Kawaguchi, người vợ mới cưới của Takeru, cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. Cô chính là "hậu phương" tuyệt vời, giúp Takeru hoàn thành giấc mơ chạm tay vào chiếc đai vàng danh giá của ONE. Sau chiến thắng trước Rodtang, Takeru đã chia sẻ niềm vui với vợ của mình.

Vợ diễn viên của Takeru là ai?

Aoi gây sốt mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh Takeru bật khóc sau trận thắng Rodtang và dòng trạng thái: “Thật lòng cảm ơn anh vì đã chiến đấu bằng cả mạng sống và đã trở về bình an.Vì em đã luôn dõi theo quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của anh suốt bấy lâu nay. Thật tốt quá khi những cố gắng của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Em thật lòng mong anh sẽ hạnh phúc. Từ nay về sau cũng mong được tiếp tục đồng hành cùng anh”.

Aoi là hậu phương vững chắc của Takeru

Gần đây nhất, tài khoản Instagram chung của Takeru và Aoi đã chia sẻ bức ảnh võ sĩ người Nhật Bản "khóa môi" vợ sau chiến thắng trước Rodtang. “Khi trở lại phòng thay đồ, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn để bày tỏ lòng biết ơn vì đã trở về bình an và cảm ơn vì tất cả mọi thứ, nhưng không ngờ khoảnh khắc đó đã bị ống kính máy quay ghi lại”, tài khoản mạng xã hội của vợ chồng Takeru viết.

Takeru Segawa khóa môi vợ sau chiến thắng trước Rodtang

Chuyện tình giữa võ sĩ lừng danh Takeru Segawa và nữ diễn viên kiêm người mẫu Aoi Kawaguchi bắt đầu vào năm 2021. Aoi Kawaguchi là nữ diễn viên nổi tiếng, sở hữu nhan sắc cực phẩm. Nàng mẫu đến từ tỉnh Hyogo bắt đầu dấn thân vào làng giải trí với vai trò người mẫu tạp chí. Sau khi chuyển đến Tokyo vào năm 2021, cô xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế "Happy! Bomby Girl" và được ưu ái gọi là "Cô gái xinh đẹp nhất chuyển đến Tokyo" năm đó. Kể từ đó, Aoi liên tục góp mặt trong các quảng cáo, kịch sân khấu, phim truyền hình và phim điện ảnh.

Takeru chụp ảnh cùng vợ và đai vô địch Kickboxing hạng Flyweight tạm thời của ONE

Sau khi Aoi được bổ nhiệm làm đại sứ chính thức ủng hộ giải đấu "K-1 Koshien 2021", cô và Takeru đã có cơ hội gặp gỡ. Qua những lần tiếp xúc tại các buổi họp báo, mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết và gắn bó hơn.

Takeru ôm chầm lấy vợ sau khi đánh bại Rodtang

Đến năm 2023, tạp chí FRIDAY đưa tin cặp đôi đã dọn về sống chung khi bắt gặp Aoi rời khỏi căn hộ cao cấp của Takeru ở Tokyo để đến phòng tập nơi anh đang huấn luyện, trước khi cả hai cùng nhau trở về nhà. Vào ngày 29/7/2025, Takeru chính thức thông báo tin vui trên mạng xã hội: "Tôi xin gửi thông báo này đến tất cả những người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Tôi đã kết hôn với Aoi Kawaguchi". Đáng chú ý, đây cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 34 của Takeru.

Về phía Aoi, cô cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Từ nay về sau, chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau và nỗ lực hết mình hơn nữa trong công việc của mỗi người".

Chuyện tình của Takeru

Takeru từng nếm trải hương vị tình yêu từ thời trung học. Anh thú nhận mình từng là một người đào hoa, yêu nhanh rồi lại chia tay, cho đến khi một sự kiện xảy ra: 12-13 người bạn gái cũ đã cùng tập trung lại tại một lễ hội đền thờ để yêu cầu anh xin lỗi. Takeru đã phải quỳ lạy tạ lỗi với tất cả.

Sau đó, đường tình duyên của anh cũng không hề bằng phẳng. Khi chuyển đến Tokyo năm 18 tuổi để tập trung cho sự nghiệp võ thuật, Takeru từng bị hai người bạn gái chia tay ngay sau trận đấu vì anh quá tập trung vào tập luyện mà không thể nhắn tin hay quan tâm. Thậm chí, anh còn từng bị phản bội.

Nhan sắc của Aoi

Năm 2018, Takeru hẹn hò với người mẫu nổi tiếng Maggy. Tuy nhiên đến năm 2019, Maggy bị bắt gặp thân mật với một người đàn ông khác. Sự phản bội này khiến Takeru rơi vào trầm cảm và sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh từng tâm sự: "Trải nghiệm đó khiến tôi sợ yêu. Để yêu ai đó, tôi cần xây dựng sự tin tưởng giữa người với người trước khi có thể mở lòng". Takeru đã mất gần 2 năm lẻ bóng cho đến khi gặp Aoi – người đã kiên nhẫn xây dựng lại niềm tin trong anh.

Aoi không chỉ là một người vợ bình thường, cô còn là nguồn động lực sống khi Takeru đối mặt với những thử thách nghiệt ngã nhất: căn bệnh trầm cảm và chứng hoảng loạn (panic disorder).

Takeru bộc bạch: "Vợ tôi đã chứng kiến tôi đau đớn vì căn bệnh này nhiều lần. Cô ấy chọn ở bên tôi, thấu hiểu tất cả và vẫn quyết định kết hôn với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thực sự được tiếp sức".

Takeru đã thực hiện được mục tiêu của mình là đánh bại Rodtang và giành đai vô địch

Câu chuyện cảm động nhất diễn ra vào ngày 30/4/2026, sau khi Takeru đánh bại Rodtang. Aoi đã đăng tải bức ảnh chồng mình đặt chiếc đai vô địch ONE lên một ngăn kệ vốn luôn để trống bấy lâu nay.

Aoi viết: "Anh ấy đã luôn để trống ngăn kệ trên cùng đó để chờ ngày đặt chiếc đai ONE vào. Được thấy anh đặt chiếc đai mà anh đã chiến đấu bằng cả mạng sống lên đó là hình ảnh hạnh phúc nhất mà em từng thấy. Xin chúc mừng anh từ tận đáy lòng".

Takeru từng tuyên bố: "Từ nay về sau, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm gia đình trên vai. Hy vọng chúng tôi sẽ sống một cuộc đời luôn hỗ trợ lẫn nhau dù trong lúc vui hay khi gian khó".

Tình yêu của Takeru và Aoi không chỉ là một câu chuyện lãng mạn, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của hai con người chọn bước tiếp cùng nhau, cả trong lẫn ngoài võ đài.