Lý do Messi mất cơ hội đá phạt đền dù bóng chạm tay đối thủ

(VTC News) -

Phút 90 trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde, Lionel Messi tạt bóng vào vòng cấm Cape Verde. Alexis Mac Allister băng vào dứt điểm còn Pico Lopes lao đến cản phá. Bóng chạm tay hậu vệ Cape Verde ngay trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Argentina hưởng phạt đền. VAR cũng không can thiệp vào tình huống này.

Các nhà đương kim vô địch World Cup phản ứng mạnh mẽ và muốn được hưởng hưởng quả 11 mét. Nếu nhìn qua các đoạn video chiếu nhanh, nhiều người sẽ đồng tình với cầu thủ Argentina. Quả thực, bóng chạm vào tay của Pico Lopes. Tuy nhiên, hình ảnh quay chậm cho thấy việc trọng tài không thổi phạt cầu thủ Cape Verde là quyết định đúng.

Pico Lopes để bóng chạm tay trong vòng cấm. (Ảnh: Reuters)

Theo các cập nhật mới nhất từ Luật bóng đá của Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB). Một cầu thủ phòng ngự chỉ bị thổi lỗi dùng tay chơi bóng nếu “cố tình dùng tay hoặc cánh tay để chạm bóng, di chuyển tay hoặc cánh tay về phía quả bóng” hoặc “cánh tay ở vị trí khiến cơ thể phình to bất thường”.

IFAB quy định: “Một cầu thủ được xem là làm cơ thể phình to bất thường khi vị trí của tay hoặc cánh tay không phải hệ quả, hoặc không thể được biện minh bởi chuyển động cơ thể trong tình huống cụ thể. Khi đặt tay hoặc cánh tay ở vị trí như vậy, cầu thủ chấp nhận rủi ro bị bóng chạm vào và bị thổi phạt”.

Nếu bóng chạm một bộ phận khác trên cơ thể rồi mới chạm tay (ở vị trí tay làm cơ thể phình to bất thường), cầu thủ bị thổi phạt. Tình huống của Pico Lopes đúng như vậy. Cánh tay của anh chuyển động tự nhiên khi bật nhảy và bóng chạm đầu Lopes trước khi rơi vào tay cầu thủ này.

Lionel Messi cũng không cần đến quả phạt đền này để ghi bàn. Anh đã có bàn mở tỉ số ở phút 29 bằng nhịp khống chế và dứt điểm rất khó tin. Phút 111, Messi đá phạt góc kiến tạo để Romero bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.